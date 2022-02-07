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    Мільйонер Ярославський завзято пірнув у крижану воду (відео)

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    Ярославський занурився тричі, попередньо перехрестившись&nbsp; - Мільйонер Ярославський завзято пірнув у крижану воду (відео)

    Ярославський занурився тричі, попередньо перехрестившись 

    фото: скріншот із відео

    «Вперед, «Металіст!» – Ярославський

    Олександр Ярославський зустрів 1 лютого, занурившись у крижану воду. Відео 62-річний бізнесмен, президент харківського футбольного клубу «Металіст» виклав на своїй сторінці у Facebook.

    «1 лютого! «Металіст», вперед за перемогою!... Всім привіт, дякую за увагу», – каже він на відео.

    Ярославський занурився тричі, попередньо перехрестившись. До свого посту він прикріпив хештег #Металіст_здоровий_образ_життя.

    Зазначимо, футболісти «Металіста» провели 1 лютого стартовий контрольний матч другого турецького збору. Український клуб з рахунком 0:1 поступився дванадцятій команді елітного дивізіону Сербії «Колубарі» (Лазареваць).

    Олександр Ярославський – власник інвестиційної групи DCH. Вперше став президентом футбольного клубу «Металіст» 2005 року, 2012-го продав його Сергію Курченку. Знову президентом клубу бізнесмен став у 2021 році. Новий «Металіст» є ребрендингом ФК «Метал». Також бізнесмену належить харківський регбійний клуб «Олімп» (Харків).

    Раніше Ярославський пообіцяв створити гідну конкуренцію «Динамо» й «Шахтарю» у вищій лізі. Матч 1/4 фіналу Кубка України між «Металістом» та «Зорею» відбудеться 1 березня.

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    Теги: вода Олександр Ярославський ФК «Металіст»
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    Мільйонер Ярославський завзято пірнув у крижану воду (відео)