Мешканцям столиці відключили воду: адреси
Орієнтовний термін виконання робіт – 1 доба
У Києві залишились без води мешканці десятьох вулиць. Про це повідомляє «Київводоканал».
Ремонтні бригади вже працюють над відновленням водопостачання.
Сьогодні, 4 лютого з 10:00 на деяких вулицях столиці відсутнє водопостачання.
Тимчасово відключили воду за таким адресами:
- вул. Прорізна, 12, 14
- вул. Рилєєва,7/11
- Харківське шосе, 144В
- Стратегічне шосе, 4/27
- вул. Сокальська, 4, 5
- вул. Мукачівська, 3/9, 4/7
- вул. Вишгородська, 14
- вул. Генерала Вітрука, 19, 21, 23
- вул. Звенигородська, 1 - 24
- вул. Пилипа Козицького, 7.
«Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень», – йдеться у повідомленні Київводоканалу.
Орієнтовний термін виконання робіт – 1 доба.
У Київводоканалі нагадують, більш детальну інформацію про планові та аварійні відключення холодної води можна дізнатися за номером 15-81 або (044) 200-73-01 або за допомогою онлайн-сервісів: залишивши повідомлення у чат-ботах «Viber» (http://tinyurl.com/pn92devj) та «Telegram» (https://t.me/vodokanalkiev_bot). Диспетчерська служба працює цілодобово, без вихідних.
Також, у Київводоканалі звертають увагу на те, що вода може бути відсутня через роботи, які проводяться всередині будинку, в цьому випадку потрібно звернутися до своєї керуючої компанії (ЖЕК, ОСББ).
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