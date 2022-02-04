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    Мешканцям столиці відключили воду: адреси

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    Ремонтні бригади вже працюють над відновленням водопостачання - Мешканцям столиці відключили воду: адреси
    Ремонтні бригади вже працюють над відновленням водопостачання
    фото: з відкритих джерел

    Орієнтовний термін виконання робіт – 1 доба

    У Києві залишились без води мешканці десятьох вулиць. Про це повідомляє «Київводоканал».

    Ремонтні бригади вже працюють над відновленням водопостачання.

    Сьогодні, 4 лютого з 10:00 на деяких вулицях столиці відсутнє водопостачання.

    Тимчасово відключили воду за таким адресами:

    • вул. Прорізна, 12, 14
    • вул. Рилєєва,7/11
    • Харківське шосе, 144В
    • Стратегічне шосе, 4/27
    • вул. Сокальська, 4, 5
    • вул. Мукачівська, 3/9, 4/7
    • вул. Вишгородська, 14
    • вул. Генерала Вітрука, 19, 21, 23
    • вул. Звенигородська, 1 - 24
    • вул. Пилипа Козицького, 7.

    «Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень», – йдеться у повідомленні Київводоканалу.

    Орієнтовний термін виконання робіт – 1 доба.

    У Київводоканалі нагадують, більш детальну інформацію про планові та аварійні відключення холодної води можна дізнатися за номером 15-81 або (044) 200-73-01 або за допомогою онлайн-сервісів: залишивши повідомлення у чат-ботах «Viber» (http://tinyurl.com/pn92devj) та «Telegram» (https://t.me/vodokanalkiev_bot). Диспетчерська служба працює цілодобово, без вихідних.

    Також, у Київводоканалі звертають увагу на те, що вода може бути відсутня через роботи, які проводяться всередині будинку, в цьому випадку потрібно звернутися до своєї керуючої компанії (ЖЕК, ОСББ).

    Нагадаємо, у Києві стався масштабний прорив на Дарницькій ТЕЦ і нечистоти залили двір

    Теги: Київ ОСББ вода ТЕЦ Київводоканал водопостачання
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    Мешканцям столиці відключили воду: адреси