Мешканцям столиці відключили воду: адреси

Орієнтовний термін виконання робіт – 1 доба

У Києві залишились без води мешканці десятьох вулиць. Про це повідомляє «Київводоканал».

Ремонтні бригади вже працюють над відновленням водопостачання.

Сьогодні, 4 лютого з 10:00 на деяких вулицях столиці відсутнє водопостачання.

Тимчасово відключили воду за таким адресами:

вул. Прорізна, 12, 14

вул. Рилєєва,7/11

Харківське шосе, 144В

Стратегічне шосе, 4/27

вул. Сокальська, 4, 5

вул. Мукачівська, 3/9, 4/7

вул. Вишгородська, 14

вул. Генерала Вітрука, 19, 21, 23

вул. Звенигородська, 1 - 24

вул. Пилипа Козицького, 7.

«Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень», – йдеться у повідомленні Київводоканалу.

Орієнтовний термін виконання робіт – 1 доба.

У Київводоканалі нагадують, більш детальну інформацію про планові та аварійні відключення холодної води можна дізнатися за номером 15-81 або (044) 200-73-01 або за допомогою онлайн-сервісів: залишивши повідомлення у чат-ботах «Viber» (http://tinyurl.com/pn92devj) та «Telegram» (https://t.me/vodokanalkiev_bot). Диспетчерська служба працює цілодобово, без вихідних.

Також, у Київводоканалі звертають увагу на те, що вода може бути відсутня через роботи, які проводяться всередині будинку, в цьому випадку потрібно звернутися до своєї керуючої компанії (ЖЕК, ОСББ).

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