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    Визначилися суперники в 1/4 фіналу розіграшу Кубку України з футболу

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    Володар кубка визначиться 11 травня - Визначилися суперники в 1/4 фіналу розіграшу Кубку України з футболу
    Володар кубка визначиться 11 травня
    фото з відкритих джерел

    В Будинку футболу відбулося жеребкування турніру чоловічих і жіночих команд

    В розіграші Кубку України з футболу залишилося провести три стадії. Вони відбудуться вже 2022 року. Жеребкування 1/4 фіналу провели в Будинку футболу, кульки тягнув колишній гравець київського «Динамо» Василь Рац.

    З його легкої руки в іграх за вихід до півфіналу Кубку України серед чоловічих команд зустрінуться:

    «Дніпро-1» – «Ворскла»

    «Олександрія» – «Динамо

    «Металіст» – «Зоря»

    «Львів» – «Шахтар»

    Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.

    Володар трофея визначиться 11 травня 2022 року.

    В жіночому турнірі чвертьфінальні пари склали:

    «Ладомир» (Володимир-Волинський) – «Карпати» (Львів)

    «Верес» (Рівне)/«Житлобуд-1» (Харків) – «Колос» (Ковалівка)

    «Шахтар» (Донецьк) – «Житлобуд-2» (Харків)

    «Дніпро-1» (Дніпро) – «Кривбас» (Кривий Ріг)

    Базовий день матчів 1/4 фіналу – 27 квітня 2022 року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Динамо» ФК «Шахтар» ФК Ворскла ФК «Зоря» ФК «Дніпро-1»
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    Визначилися суперники в 1/4 фіналу розіграшу Кубку України з футболу