Визначилися суперники в 1/4 фіналу розіграшу Кубку України з футболу

В Будинку футболу відбулося жеребкування турніру чоловічих і жіночих команд

В розіграші Кубку України з футболу залишилося провести три стадії. Вони відбудуться вже 2022 року. Жеребкування 1/4 фіналу провели в Будинку футболу, кульки тягнув колишній гравець київського «Динамо» Василь Рац.

З його легкої руки в іграх за вихід до півфіналу Кубку України серед чоловічих команд зустрінуться:

«Дніпро-1» – «Ворскла»

«Олександрія» – «Динамо

«Металіст» – «Зоря»

«Львів» – «Шахтар»

Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.

Володар трофея визначиться 11 травня 2022 року.

В жіночому турнірі чвертьфінальні пари склали:

«Ладомир» (Володимир-Волинський) – «Карпати» (Львів)

«Верес» (Рівне)/«Житлобуд-1» (Харків) – «Колос» (Ковалівка)

«Шахтар» (Донецьк) – «Житлобуд-2» (Харків)

«Дніпро-1» (Дніпро) – «Кривбас» (Кривий Ріг)

Базовий день матчів 1/4 фіналу – 27 квітня 2022 року.