Пацієнтка показала шокуючі умови поліклініки в Києві (фото)

Мешканці району бідкаються, що в поліклініці давно не було ремонту

Зі стелі постійно капає вода

У мережі показали жахливий стан поліклініки на Нивках у Києві. Відповідні фото закладу опублікувала киянка Наталія Стависька у Facebook.

Будівля у жахливому стані та потребує ремонту.

На одному з фото видно, як підлога в закладі встелена рушниками для вбирання води. Зі стелі капає вода, тому вирішили підставити тазики й відра.

Стеля в медичному закладі в жовтих плямах від води, відвалюється штукатурка.

«Так хочеться ділитися приємними новинами, але… Потрапила сьогодні на четвертий поверх поліклініки (Щербаковського 70). Реально страшно», – написала жінка в соцмережі.

У коментарях під постом мешканці району бідкаються, що в поліклініці давно не було ремонту.

До слова, на вході до Центральної поліклініки Голосіївського району кияни побачили плакати з антивакцинаторськими закликами та звинуваченнями лікарів у коронавірусній змові.

Також киянин розповів про вакцинацію від Covid-19 у столичній поліклініці.