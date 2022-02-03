  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Пацієнтка показала шокуючі умови поліклініки в Києві (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мешканці району бідкаються, що в поліклініці давно не було ремонту - Пацієнтка показала шокуючі умови поліклініки в Києві (фото)
    Мешканці району бідкаються, що в поліклініці давно не було ремонту
    фото: Наталія Стависька/Facebook

    Зі стелі постійно капає вода

    У мережі показали жахливий стан поліклініки на Нивках у Києві. Відповідні фото закладу опублікувала киянка Наталія Стависька у Facebook.

    Будівля у жахливому стані та потребує ремонту.

    На одному з фото видно, як підлога в закладі встелена рушниками для вбирання води. Зі стелі капає вода, тому вирішили підставити тазики й відра.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Пацієнтка показала шокуючі умови поліклініки в Києві (фото)
    Пацієнтка показала шокуючі умови поліклініки в Києві (фото)
    Пацієнтка показала шокуючі умови поліклініки в Києві (фото)

    Стеля в медичному закладі в жовтих плямах від води, відвалюється штукатурка.

    «Так хочеться ділитися приємними новинами, але… Потрапила сьогодні на четвертий поверх поліклініки (Щербаковського 70). Реально страшно», – написала жінка в соцмережі.

    У коментарях під постом мешканці району бідкаються, що в поліклініці давно не було ремонту.

    До слова, на вході до Центральної поліклініки Голосіївського району кияни побачили плакати з антивакцинаторськими закликами та звинуваченнями лікарів у коронавірусній змові.

    Також киянин розповів про вакцинацію від Covid-19 у столичній поліклініці.

    Теги: Київ вода кияни жінка потоп поліклініка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пацієнтка показала шокуючі умови поліклініки в Києві (фото)