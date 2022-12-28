Мінінтеграції повідомило, кому автоматично продовжить виплату соцдопомоги

Уряд зробив виняток для окремих категорій громадян

На період дії воєнного стану продовжиться автоматичне нарахування державних соціальних допомог, в тому числі допомоги на дітей одиноким матерям і малозабезпеченим сім’ям, повідомили у Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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«Річ у тім, що в листопаді цього року Кабмін постановив: на період дії воєнного стану надання державних соціальних допомог і пільг, які було призначено раніше, автоматично продовжується, але тільки тим особам, які проживають на території проведення бойових дій або тимчасово окупованих. Тобто, це означало, що всім іншим громадянам потрібно було б подавати заяви для поновлення або продовження виплат», – йдеться у повідомленні.

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Таке рішення було ухвалене, щоб запобігти соціальній напрузі та надмірному навантаженню на органи соцзахисту та органи надання адміністративних послуг через нестабільність електропостачання та повітряні тривоги.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи у 2023 році автоматично продовжать отримувати допомогу на проживання.

До слова, Кабмін та Мінфін планують індексувати пенсії у березні 2023 року, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. «Найменш захищені категорії на сьогодні – це пенсіонери. І держава буде шукати способи підтримки пенсіонерів», – сказав міністр.

Як відомо, Кабінет міністрів 27 грудня своїм рішенням приєднав Фонд соціального страхування до Пенсійного фонду України, тепер нарахування субсидій відбуватиметься через Пенсійний фонд.