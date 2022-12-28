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Мінінтеграції повідомило, кому автоматично продовжить виплату соцдопомоги

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Мінінтеграції повідомило, кому автоматично продовжить виплату соцдопомоги
Рішення було ухвалене, щоб запобігти соціальній напрузі
Фото ілюстративне

Уряд зробив виняток для окремих категорій громадян

На період дії воєнного стану продовжиться автоматичне нарахування державних соціальних допомог, в тому числі допомоги на дітей одиноким матерям і малозабезпеченим сім’ям, повідомили у Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Річ у тім, що в листопаді цього року Кабмін постановив: на період дії воєнного стану надання державних соціальних допомог і пільг, які було призначено раніше, автоматично продовжується, але тільки тим особам, які проживають на території проведення бойових дій або тимчасово окупованих. Тобто, це означало, що всім іншим громадянам потрібно було б подавати заяви для поновлення або продовження виплат», – йдеться у повідомленні.

Таке рішення було ухвалене, щоб запобігти соціальній напрузі та надмірному навантаженню на органи соцзахисту та органи надання адміністративних послуг через нестабільність електропостачання та повітряні тривоги.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи у 2023 році автоматично продовжать отримувати допомогу на проживання.

До слова, Кабмін та Мінфін планують індексувати пенсії у березні 2023 року, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. «Найменш захищені категорії на сьогодні – це пенсіонери. І держава буде шукати способи підтримки пенсіонерів», – сказав міністр.

Як відомо, Кабінет міністрів 27 грудня своїм рішенням приєднав Фонд соціального страхування до Пенсійного фонду України, тепер нарахування субсидій відбуватиметься через Пенсійний фонд. 

Читайте також: Пенсії в 2023 році... Справедливості не буде

 

Теги: соцвиплати гроші уряд

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