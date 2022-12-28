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Чи буде індексація пенсій у 2023 році? Роз’яснення Мінфіну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи буде індексація пенсій у 2023 році? Роз’яснення Мінфіну
фото ілюстративне

Підвищення заробітних плат обговорюватимуть після війни

Кабінет міністрів та Міністерство фінансів планує індексувати пенсії у березні 2023 року. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Найменш захищені категорії на сьогодні – це пенсіонери. І держава буде шукати способи підтримки пенсіонерів», – сказав Марченко.

Міністр наголосив, що питання щодо справедливості та відновлення спроможності бюджетників отримувати достойні заробітні плати варто обговорювати вже після перемоги у війні.

«Наслідки будь-яких рішень щодо підвищення заробітних плат на даному етапі без наявних ресурсів для їх забезпечення можуть привести лише до знецінення гривні, девальвації, до інфляції й, відповідно, до зменшення купівельної спроможності цієї ж гривні», – додав урядовець.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році пенсійні виплати будуть фактично заморожені на рівні 2022 року, тобто мінімальна пенсія становитиме 2093 грн без змін до кінця 2023 року.

Нагадаємо, в ухваленому Верховною Радою держбюджеті на 2023 році не передбачено збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. 

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Теги: Мінфін Україна пенсія

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