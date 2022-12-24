Допомога переселенцям: як будуть нараховуватися виплати з 1 січня
З 1 січня 2023 року автоматичне нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам буде продовжене
Внутрішньо переміщені особи у 2023 році автоматично продовжать отримувати допомогу на проживання. Про це повідомила пресслужба Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
«Протягом тижня на гарячу лінію Мінреінтеграції звернулося багато внутрішніх переселенців, які занепокоєні, що після Нового року їм припинять виплачувати допомогу. Пояснюємо: з 1 січня 2023 року автоматичне нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам буде продовжене», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 23 грудня відбулася нарада, присвячена дотриманню прав внутрішніх переселенців. На нараді віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила про відсутність потреби у зверненнях для поновлення виплат.
«Хочу заспокоїти всіх переселенців: не потрібно після 1 січня звертатися до органів соцзахисту чи ЦНАПів для поновлення виплат. Ви, як і раніше, будете отримувати допомогу від держави», – уточнила вона.
Нагадаємо, українці зможуть отримати фіндопомогу від ЮНІСЕФ. Допомогу отримають більше ніж 600 тисяч людей. Отримати її зможуть ті, хто виховує чотирьох або більше дітей, або доглядає за дітьми з інвалідністю.
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