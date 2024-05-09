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Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 9 травня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 9 травня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

На поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-5°

9 травня опадів не передбачається. Температура вдень сягатиме до 15-20° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер буде мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах та Криму невеликі короткочасні дощі.

Вітер північний, північно-східний, сягатиме швидкості 3-8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1° до 6° тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0-5°, на Чернігівщині та Сумщині сильні заморозки 0-3°. На півдні та Закарпатті очікується 7-12° тепла. вдень 15-20°,

Вдень температура переважно сягатиме 15-20° тепла. У північних, східних, Полтавській та Черкаській облястях 10-15° тепла.

Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 9 травня фото 1

На Київщині мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер північний, досягатиме швидкості 3-8 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 1° до 6° тепла вночі та 10-15° тепла вдень. Вночі на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. У Києві стовпчики термометрів покажуть 4-6° тепла вночі та 12-14° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди вітер погода

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