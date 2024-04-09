Без опадів, до 25° тепла: прогноз погоди на 9 квітня

Очікується мінлива хмарність

9 квітня опадів не передбачається. Температура вдень сягатиме до 20-25° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок очікується мінлива хмарність. Вітер змінних напрямків, сягатиме швидкості 3-8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 6° до 11° тепла. Вдень температура переважно сягатиме 20-25° тепла. У Карпатах температура становитиме 1-6° тепла вночі та 12-17° тепла вдень.

На Київщині буде мінлива хмарність. Опадів не очікується. Вітер переважно змінних напрямків, досягатиме швидкості 3-8 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 6° до 11° тепла вночі та 20-25° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть близько 10° тепла вночі та 22-24° тепла вдень.