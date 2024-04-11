Мінлива хмарність, тепло: прогноз погоди на 11 квітня

Температура повітря вночі коливатиметься від 7° до 12° тепла

11 квітня опадів не передбачається. Температура вдень сягатиме до 22-27° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер очікується мінлива хмарність. Вітер переважно північно-західний, сягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 7° до 12° тепла. Вдень температура переважно сягатиме 22-27° тепла.

Протягом дня в західних, Вінницькій, більшості північних областей та на узбережжі морів очікується 18-23°.

На Київщині буде мінлива хмарність. Опадів не очікується. Вітер північно-західний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 7° до 12° тепла вночі та 18-23° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть близько 10° тепла вночі та 20-22° тепла вдень.