Короткочасні дощі, місцями грози: прогноз погоди на 7 травня

Вдень у Карпатах та на Лівобережжі місцями сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

7 травня у низці областей пройде короткочасний дощ. Температура вдень сягатиме до 26° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок буде хмарно з проясненнями. У західних, північних, вдень у центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північний, сягатиме швидкості 7-12 м/с. Вдень у Карпатах та на Лівобережжі місцями сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 9° до 14° тепла. Вдень переважно сягатиме 21-26° тепла. У західних, північних областях та на узбережжі морів очікується 17-22°, а в Карпатах 10-15°.

На Київщині хмарно з проясненнями. Очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний з переходом на північний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 9° до 14° тепла вночі та 17-22° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 12-14° тепла вночі та 18-20° тепла вдень.