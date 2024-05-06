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На столицю суне негода

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На столицю суне негода
У Києві очікується гроза
фото: glavcom.ua

У регіоні оголошений І рівень небезпеки

У найближчі дві години у столиці остерігатиметься погіршення погодних умов. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

«У найближчі дві години, з утриманням до кінця доби 6 травня в столиці очікується гроза!», – йдеться у повідомленні.

У регіоні оголошений І рівень небезпеки.

Нагадаємо, українські синоптики прогнозуть на понеділок, 6 травня, хмарність з проясненнями. Вони попереджають, шо у низці областей можливі дощі з грозами. У західних, північних та в більшості центральних областей вночі місцями невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних та північних областях місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень 20-25°, у Карпатах та на узбережжі морів 14-19°.

Нагадаємо, літо в Україні 2024 року може бути спекотним, але не рекордно. З одного боку, на це впливає стан океанів, а з іншого – на планету впливатиме активна сонячна радіація. Про це розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

Раніше науковець пояснив, яку небезпеку приховує раннє потепління в Україні.

Теги: Київ негода дощ погода

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