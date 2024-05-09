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9 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
9 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 травня – День Європи
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто лінуватися

9 травня відзначається День Європи та День магнітної абетки. У церковному календарі – перенесення мощей святого Миколая.

День Європи

9 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

9 травня Україна вперше разом з ЄС відзначає на державному рівні День Європи, присвячений єдності країн Європи, миру та солідарності. Історично існує одразу два дня Європи. Перший припадає на 5 травня і був створений на честь заснування Ради Європи 1949 року. Другий (9 травня) вшановує подію 1950 року, коли країни-учасниці вперше запропонували створити Європейський союз. Затвердили це рішення декларацією Шумана (тодішній французький міністр закордонних справ). Це було об'єднання вугільної та металевої промисловостей Франції та Німеччини.

Указом Президента України «Про День Європи» від 08.05.2023 № 266/2023 в Україні встановлено День Європи, який відзначається щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу.

Це рішення прийнято «усвідомлюючи європейську ідентичність Українського народу, з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на Європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об’єднань».

День магнітної абетки

9 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це день гри та навчання, веселий і пізнавальний день, який відзначається 9 травня кожного року. Магнітні літери бувають різних форм, розмірів і кольорів і є чудовим способом допомогти дітям вивчити абетку, опанувати орфографію та читання.

День магнітної абетки – це про простоту та креативність у навчальному процесі, щоб зробити його легким, цікавим та радісним.

Яке сьогодні релігійне свято

9 травня в церковному календарі – перенесення мощей святого Миколая з Мир Лікійських у місто Бари. У XI столітті грецька імперія переживала важкий час. Турки спустошували її володіння в Малій Азії, розоряли міста і села, вбивали їх жителів і зневажали святині. Мусульмани намагалися знищити мощі святителя Миколая, якого глибоко шанували всі християни.

Жителі міста Бари, розташованого на березі Адріатичного моря, вирішили врятувати мощі святителя. Барійські моряки фактично, викрали їх у ченців Лікії. 8 травня кораблі повернулися до Бари, і радісна звістка облетіла все місто. Наступного дня, 9 травня, мощі святителя Миколая урочисто перенесли до церкви святого Стефана, що знаходилася недалеко від моря. Через рік була побудована церква на честь святителя Миколая і освячена папою Урбаном II.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна ображатися і сваритися.
  • Заборонено лінуватися.
  • Не варто стригти волосся.
  • Не можна виносити сміття з оселі після заходу сонця.

Народні прикмети

  • Дощить – до багатого урожаю.
  • Якщо кульбаба пухнаста, то чекайте на похолодання.
  • Горобці активно гніздяться – до дощів.

Пам’ятні події 9 травня

  • 1913 – перший політ гідроплана С-10 «Гідро» Ігоря Сікорського.
  • 1919 – Симон Петлюра обраний головою Директорії УНР.
  • 1920 – проведено польсько-український парад на Хрещатику з нагоди звільнення Києва від більшовиків
  • 1920 – в Ужгороді засноване українське товариство «Просвіта».
  • 1927 – парламент Австралії переїхав до нової столиці – Канберри.
  • 1945 – в СРСР: офіційна перемога СРСР і союзників над нацистською Німеччиною.
  • 1950 – створено Європейське об'єднання вугілля і сталі, – перше європейське співтовариство, що стало передвісником Євросоюзу.
  • 1955 – Федеративна Республіка Німеччина ввійшла до складу НАТО.
  • 1962 – перший політ в США гелікоптера-крана S-64 Ігоря Сікорського.
  • 2012 – під час демонструвального польоту в Індонезії розбився літак російського виробництва «Sukhoi Superjet 100».
  • 2018 – гребля Патель у Кенії на території Великої рифтової долини була прорвана через проливні дощі. Загинули щонайменше 48 людей.
  • 2022 – Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав Закон S.3522 про Ленд-ліз для захисту демократії в Україні та боротьби проти Росії.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Йосиф, Микола.

Теги: свята традиції свято

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