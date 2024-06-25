Мінлива хмарність, короткочасний дощ: прогноз погоди на 25 червня

У Закарпатській, Одеській, Херсонській областях та в Криму буде 25-30°

25 червня на Київщині мінлива хмарність, без опадів

У вівторок, 25 червня, в Україні буде мінлива хмарність та короткочасний дощ. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

На Лівобережжі місцями короткочасний дощ, вдень з грозою, на решті території без опадів. В західних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17°, на півдні країни 16-21°; вдень 22-27°, у Закарпатській, Одеській, Херсонській областях та в Криму 25-30°; в Карпатах вночі 8-10°, вдень 18-20°.

На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°; у Києві вночі 14-16°, вдень 24-26°.