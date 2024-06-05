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З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 Гвт – Financial Times

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 Гвт – Financial Times
Російські окупанти масованими атаками пошкодили всі ТЕС і ГЕС України
фото з відкритих джерел

Внаслідок останніх атак по енергетиці Росія знищила колосальні 9,2 ГВт потужностей

З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна втратила більше половини своїх генеруючих потужностей і зараз їх обсяг складає менше 20 ГВт. Про це йдеться в статті британського видання Financial Times. 

«До повномасштабного вторгнення Росії внутрішнє виробництво електроенергії в Україні становило близько 55 ГВт, що було одним з найбільших показників у Європі. Ці потужності наразі впали нижче 20 ГВт через масовані обстріли або окупацію», – йдеться в ній.

Зазначається, що внаслідок останніх атак по енергетиці Росія знищила колосальні 9,2 ГВт потужностей.

Через це Україні доводиться обмежувати енергозабезпечення споживачів, бо працюючої генерації не вистачає на повне покриття попиту. Українські чиновники у коментарях виданню сказали, що треба готуватися до життя в холоді та пітьмі і що це нова реальність для України. Водночас секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олександр Литвиненко додав, що схоже на те, що мета росії полягає в тому, щоб зробити життя українців нестерпним.

«Якщо не вжити жодних заходів, то, за нашими розрахунками, у січні населення отримуватиме електроенергію всього від двох до чотирьох годин (на добу)», – наведено у статті слова керівника відділу досліджень енергетики та клімату Київської школи економіки Бориса Додонова.

Раніше в «Укренерго» повідомляли, що російські окупанти масованими атаками пошкодили всі ТЕС і ГЕС України, через що ці станції зараз не можуть виробляти ту ж кількість електроенергії, яку вони видавали до атак.

Теги: Олександр Литвиненко Укренерго Україна окупанти росія

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