Масштабна пожежа на Київщині: влада попередила жителів столиці про небезпеку

Під Києвом у суботу вирувала лісова пожежа

Можливе погіршення якості повітря у деяких районах Києва

Через пожежу у Вишгородському районі, у разі зміни напрямку вітру, можливе погіршення якості повітря у деяких районах Києва. Зокрема задимлення можливе в Оболонському та Подільському районах. Про це інформує Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Фахівці радять дотримуватись порад у разі задимленості:

Обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок.

Тримати вікна зачиненими. За умови відкриття вікон, завішувати зволоженою тканиною і періодично її змінювати.

За можливості ввімкнути кондиціонування та очищення повітря.

Проводити вологе прибирання, поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря.

Збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням asm.kyivcity.gov.ua та в додатку Київ Цифровий.

Нагадаємо, на Київщині сталася масштабна пожежа. За даними пабліків, горів ліс у селі Нові Петрівці, що у Вишгородському районі.

Також днями в Києві спалахнула масштабна пожежа в Голосіївському районі. Повідомлялося про загоряння СТО на вул. Ракетній.

Раніше у Дарницькому районі Києва вдень 28 квітня спалахнула сильна пожежа. Речник ДСНС в місті Києві Павло Петров розповів, що горіла закинута будівля.