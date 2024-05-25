Головна Київ Новини
search button user button menu button

Масштабна пожежа на Київщині: влада попередила жителів столиці про небезпеку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Масштабна пожежа на Київщині: влада попередила жителів столиці про небезпеку
Під Києвом у суботу вирувала лісова пожежа
фото: скріншот із відео

Можливе погіршення якості повітря у деяких районах Києва

Через пожежу у Вишгородському районі, у разі зміни напрямку вітру, можливе погіршення якості повітря у деяких районах Києва. Зокрема задимлення можливе в Оболонському та Подільському районах. Про це інформує Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Фахівці радять дотримуватись порад у разі задимленості:

  • Обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок.
  • Тримати вікна зачиненими. За умови відкриття вікон, завішувати зволоженою тканиною і періодично її змінювати.
  • За можливості ввімкнути кондиціонування та очищення повітря.
  • Проводити вологе прибирання, поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря.
  • Збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням asm.kyivcity.gov.ua та в додатку Київ Цифровий.

Нагадаємо, на Київщині сталася масштабна пожежа. За даними пабліків, горів ліс у селі Нові Петрівці, що у Вишгородському районі.

Також днями в Києві спалахнула масштабна пожежа в Голосіївському районі. Повідомлялося про загоряння СТО на вул. Ракетній. 

Раніше у Дарницькому районі Києва вдень 28 квітня спалахнула сильна пожежа. Речник ДСНС в місті Києві Павло Петров  розповів, що горіла закинута будівля.

Теги: пожежа повітря влада Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа в селі Нові Петрівці
На Київщині спалахнула сильна лісова пожежа (відео)
Сьогодні, 14:12
Пожежу помітно з багатьох районів столиці
У Києві спалахнула масштабна пожежа на СТО (відео)
21 травня, 18:30
Постраждалих, за даними МНС РФ, немає
У Москві спалахнула масштабна пожежа (відео)
20 травня, 03:35

Новини

На Київщині спалахнула сильна лісова пожежа (відео)
На Київщині спалахнула сильна лісова пожежа (відео)
У столичному метро стався збій
У столичному метро стався збій
Одноразова матеріальна допомога до Дня Києва: хто отримає кошти
Одноразова матеріальна допомога до Дня Києва: хто отримає кошти
Маскувалися під військових: наркоторговці розвозили кокаїн у комендантську годину
Маскувалися під військових: наркоторговці розвозили кокаїн у комендантську годину
У Києві патрульні врятували чоловіка, якому стало зле за кермом (відео)
У Києві патрульні врятували чоловіка, якому стало зле за кермом (відео)
У Києві міська електричка змінює режим роботи: графік та схема руху
У Києві міська електричка змінює режим роботи: графік та схема руху

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Поліція затримала в Одесі жінку, яка здійснила наругу над прапорами
7794
Патріарх Кирило стверджує, що Путін заряджений
7511
Кулеба прокоментував повідомлення про нібито готовність Путіна до переговорів
4987
25 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4592
Родичі російського окупанта примусили відкрити його труну. Побачене спровокувало скандал
4453
Як Кремль може використати Україну у війні з НАТО: пояснення ISW

Новини

Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
Сьогодні, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
Сьогодні, 14:44
Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Продукти дла армії: ЗМІ порахували економію, яку отримала держава завдяки відкритим тендерам на Prozorro
Вчора, 21:32
Тариф на електрику в Україні занижений удвічі – ICC Ukraine
Вчора, 13:02
Мобілізувати слід підготовлених силовиків. Відомий бізнесмен закликав змінити систему бронювання
Вчора, 10:58

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua