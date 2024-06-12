Уночі РФ атакувала Дніпропетровщину: поранено трьох людей, серед них дитина

Вночі над Дніпропетровською областю збили 11 ворожих шахедів

У ніч проти 12 червня РФ атакувала Дніпропетровщину БПЛа. Внаслідок чого постраждало троє людей, серед них дитина. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної ради Дмитро Лукашук.

«Вночі над областю збили 11 ворожих шахедів. По чотири у Новомосковському та Синельниківському районах. А також – у Дніпровському, Павлоградському і Кам'янському», – йдеться у повідомленні.

фото: Дмитро Лукашук

Через ворожий удар у Синельниківському районі поранено троє людей. Чоловік та жінка 39 та 40 років, а також їх син 13 років. Лукашук зауважує, що травми не важкі, лікуватимуться вдома. Також пошкоджено дев'ять приватних будинків.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 червня РФ атакувала Київщину ракетами та БпЛА. В результаті в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті.

Наразі триває 840-й день повномасштабної війни. Протягом доби ворог завдав по території України три ракетних удари (із застосуванням чотирьох ракет) та 55 авіаційних ударів (зокрема, скинув 91 КАБ), залучив 640 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили понад 2800 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів із різних типів зброї.