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Як з фінансами у українських біженців у Польщі: дані опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Як з фінансами у українських біженців у Польщі: дані опитування
Українці у Польщі користуються заощадженннями, заробленими на батьківщині
фото із відкритих джерел

Своїми заощадженнями ще користуються 27% українців у Польщі

У Польщі 60% українців не користувалися грошима, заробленими в Україні за останні 12 місяців. Про це свідчать результати опитування аналітичного центру міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal, проведеного на замовлення Національного банку України.

Власними заощадженнями ще користуються 27% українців у Польщі, 10% користувалися грошима сім'ї, 3% мали віддалену роботу в Україні.

Серед тих, хто за останні 12 місяців користувався грошима, заробленими в Україні, 53% кажуть, що сума щомісячних витрат змінилася, 47% не змінили свої витрати.

Серед тих, в кого змінилися витрати, 20% кажуть, що це пов'язано з появою роботи в Польщі, 15% зізналися, що закінчилися гроші, зароблені в Україні, 4% втратили віддалену роботу в Україні й 4% сказали, що родичі припинили підтримку. Інші (57%) не вказали причину.

Опитування проводилося протягом березня-травня 2024 року серед 1315 українців, які влаштовувалися на роботу у Польщі через Gremi Personal.

На запитання «Яким був ваш статус на момент влаштування на роботу в Польщі?» 38% відповіли, що вже працювали за наймом у Польщі, 18% тимчасово не працювали, але шукали роботу, 9% – студенти чи учні, 3% працювали віддалено, 2% вели домашнє господарство, 26% мали інший статус.

В агентстві зазначають, що ті 60% українців, хто вже не користується грошима, заробленими в Україні, пристосувалися до життя в Польщі й на тлі продовження програми захисту біженців поки що не планують повертатися.

«Ми вважаємо, що першочерговим завданням для України є розробка стратегії повернення тих 40% громадян, які витрачають свої гроші за межами країни. Ці люди, ймовірно, ще не встигли повністю асимілюватися у нових умовах і не мають довгострокових планів залишатися за кордоном», – прокоментував Євген Кириченко, засновник Gremi Personal.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території. Ця поправка продовжує термін легального перебування українців у Польщі, повідомила пресслужба канцелярії президента Польщі.Отже, термін легального перебування українських біженців продовжується з 30 червня 2024 року до 30 вересня 2025 року. Це дозволить українцям надалі отримувати доступ до медичних послуг, сімейних та соціальних виплат.

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Теги: українці фінанси біженці Україна Польща президент соцопрос гроші

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