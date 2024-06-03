«Ця війна не є «своєю» для Будапешта»: Угорщина не бачить потреби їхати на Мирний саміт

Остаточного рішення щодо присутності Угорщини на саміті ще не ухвалено

В Угорщині заявили, що не бачать сенсу їхати на Саміт миру до Швейцарії, так як там не буде представлена Росія. Таку думку висловив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтервʼю провладному білоруському виданню ОНТ.

Угорський політик заявив, що кінцевого рішення щодо присутності на саміті миру ще не ухвалено. Сіярто також наголосив, що у Будапешті поважають зусилля Швейцарії зупинити війну, але вони не бачать сенсу в конференції, якщо там не буде представлена Росія.

«Якщо не обидві сторони війни представлені, я думаю, це законне питання, чи має вся конференція сенс з погляду кінцевої мети, а саме, – прагнення до миру. Тому ми вважаємо, що мирна конференція має реальний сенс і дає найбільшу надію на мир, якщо обидві сторони сидять за столом», – заявив Сійярто.

Крім того, голова МЗС Угорщини заявив, що ця війна йде між Україною та Росією, тому вона не є «своєю» для Будапешта.

Сійярто пояснив що в Угорщині інший підхід до російської війни проти України, оскільки в Європі багато хто бачить небезпеку і відчуває себе у стані війни, тоді як в Угорщині цього нема.

«Росія не нападала на нас. Україна не бореться за нас. Якби на нас напали, це була б інша ситуація, але на нас не нападали, як і на інші держави Європейського Союзу. Генеральний секретар НАТО говорив чітко, що жоден із союзників альянсу не перебуває під військовою загрозою. Тож якщо ми не перебуваємо під військовою загрозою, то чому ми вважаємо, що це наша війна?», – заявив очільник угорського МЗС.

Петер Сійярто також повторив свою нещодавню тезу, що «війна приносить дуже багато руйнувань, тому мирні переговори – єдиний шлях зупинити війну».

Нагадаємо, Європейський Союз не повинен допомагати Україні – так вважають 46% угорців. Про це свідчить опитування компанії Závecz Research на замовлення порталу 24.hu. Лише 16% угорців надіслали б Україні зброю та військову техніку.

До слова, Угорщина незадоволена позицією країн НАТО щодо допомоги Україні та вважає, що Альянс «прямує до війни величезними кроками».