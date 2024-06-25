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25 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Наталія Порощук
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25 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Кожен рік 25 червня у світі відзначається Міжнародний день моряка
фото з відкритих джерел

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25 червня відзначається Міжнародний день сомоподібних, Міжнародний день моряка та Всесвітній день Beatles. Віряни вшановують пам’ять святої преподобномучениці Февронії. 

Міжнародний день сомоподібних

25 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

25 червня у США та деяких інших країнах світу відзначається Міжнародний день сомоподібних, а у США це Національний день сомоподібних (National Catfish Day).

Засноване це свято в Америці у 1987 році президентом Рейганом. Він у своїй промові до громадян пояснив, як розведення сома забезпечило фермерів стабільним доходом, а людей – доступним джерелом їжі. Згідно зі статистикою за 1986 рік, сомоподібні складали третину всієї риби, яку споживали в Штатах і більш ніж 90% всього об’єму, вирощеного в штучних умовах на фермах.

Саме у річницю виступу Рональда Рейгана й святкується традиційно цей день масовим приготуванням та поїданням сома, фестивалями, спортивними змаганнями, парадами, ярмарками.

Міжнародний день моряка

25 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Кожен рік 25 червня у світі відзначається Міжнародний день моряка (International Day of the Seafarer) або День мореплавця. З’явилося свято у 2010 році внаслідок підписання відповідної резолюції країнами – членами Міжнародної морської організації, яка є частиною ООН.

Міжнародне свято ще більше підкреслює значення професії для людства, адже ця справа небезпечна та має багатовікову історію. Багато правил, вказівок та законів, встановлених мореплавцями давніх часів, і зараз шануються тими, хто пов’язаний з цією професією.

25 червня – професійне свято саме для моряків торговельного флоту, військові відзначають свій день окремо. У цей день Генеральна Асамблея ООН кожен рік розглядає нагальні проблеми в області мореплавства, обговорює та розробляє дієві варіанти їх вирішення. Сьогодні одна з таких важливих проблем – піратство. Поки що не існує надійної схеми захисту суден та їх екіпажу під час плавання біля берегів Африки. 

Всесвітній день Beatles

25 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Всесвітній день Beatles, що відзначається щороку 25 червня, є святом, яке вшановує культовий британський гурт The Beatles. Цей день відзначає величезний вплив The Beatles на музику та популярну культуру в усьому світі. Шанувальники з усіх куточків земної кулі збираються разом, щоб відсвяткувати їхню музику, що поза часом та без кордонів, надзвичайну творчість і надзвичайну спадщину.

У Всесвітній день Бітлз люди збираються, щоб послухати улюблені пісні Бітлз, влаштувати триб’ют-концерти та взяти участь у заходах, присвячених чудовій четвірці. Це день, сповнений ностальгії, коли шанувальники згадують про новаторські альбоми гурту, пам’ятні виступи та значний внесок у формування музичної індустрії. Свято виходить за межі кордонів і поколінь, об’єднуючи шанувальників різного віку, які продовжують надихатися гармоніями та інноваційним написанням пісень Beatles. Всесвітній день Бітлз служить нагадуванням про те, як талант і пристрасть одного гурту можуть перевершити час і об’єднати людей із різним походженням завдяки силі музики.

Яке сьогодні релігійне свято

25 червня в церковному календарі – святої преподобномучениці Февронії. Февронія була простою дівчиною з невеликого села Лагідно, що знаходилось в Рязанськії землі. Дівчина вилікувала тяжкохворого князя, натомість взяла слово, що князь з нею одружиться. Той змушений був дати слово і дотриматися його. Втім, дівчину не вподобали бояри і стали вимагати від Петра з нею розлучитися. Втім, князь так і залишився з Февронією.

У похилому віці вони прийняли чернечий постриг у різних монастирях з іменами Давид (Петро) і Єфросинія (Февронія). Вони заповідали поховати їх разом. Померли вони в один день і годину. Визнавши поховання в одній труні несумісним з чернечим званням, їхні тіла поклали в різних обителях, але наступного дня вони опинилися разом. Поховані були подружжя святих в соборній церкві міста Мурома на честь Різдва Пресвятої Богородиці, зведеної над їхніми мощами за обітницею царем Іваном Грозним в 1553 році.

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Що не можна робити цього дня

  • Не виносьте з дому сміття або бруд.
  • Не варто давати в борг гроші, тому що вони ніколи назад не повернуться.
  • Не бажано гніватися на рідних чи сваритися з ними.

Народні прикмети

  • Дивилися, який сьогодні день: в лісі багато білок – рік буде дощовим;
  • Роса і туман в вечірні години означають, що найближчими днями буде гарна погода;
  • Високо літають ластівки до дощу;
  • Білосніжні хмари вказують на можливість граду.

Пам’ятні події 25 червня

  • 1439 рік – Базельський собор оголошує римського папу Євгенія IV єретиком і позбавляє його влади;
  • 1530 рік – зі схвалення Мартина Лютера його найближчий сподвижник Філіп Меланхтон в Аугсбурзькому рейхстагу викладає основи лютеранства
  • в 28 статтях на німецькій і латинській мовах;
  • 1580 рік – опублікували «Книгу згоди», в якій були викладені основи лютеранства;
  • 1783 рік – французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомляє на засіданні Паризької академії наук, що вода – це сполука водню і кисню;
  • 1857 рік – виходить друком збірка віршів французького поета Шарля Бодлера «Квіти зла»;
  • 1863 рік – сьоґун Токуґава Іємоті наказує вигнати з Японії всіх іноземців;
  • 1872 рік – в Німецькій імперії забороняють діяльність Ордена єзуїтів;
  • 1878 рік – починається Берлінський конгрес, що підтвердив незалежність Князівства Чорногорія, Князівства Сербія і Румунії;
  • 1939 рік – у Львові відбуваються останні збори Наукового товариства імені Шевченка;
  • 1950 рік – армія Північної Кореї нападає на Південну Корею;
  • 1957 рік – створюють іграшку «літаюча тарілка»;
  • 1991 рік – Словенія і Хорватія проголошують незалежність від Югославії;
  • 1991 – приймають Закон України «Про митну справу в Україні».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Василь, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен, Федір, Єфросинія.

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Теги: релігія Україна традиції свято свята

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