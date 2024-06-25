25 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено давати в борг гроші, тому що вони ніколи назад не повернуться

25 червня відзначається Міжнародний день сомоподібних, Міжнародний день моряка та Всесвітній день Beatles. Віряни вшановують пам’ять святої преподобномучениці Февронії.

Міжнародний день сомоподібних

25 червня у США та деяких інших країнах світу відзначається Міжнародний день сомоподібних, а у США це Національний день сомоподібних (National Catfish Day).

Засноване це свято в Америці у 1987 році президентом Рейганом. Він у своїй промові до громадян пояснив, як розведення сома забезпечило фермерів стабільним доходом, а людей – доступним джерелом їжі. Згідно зі статистикою за 1986 рік, сомоподібні складали третину всієї риби, яку споживали в Штатах і більш ніж 90% всього об’єму, вирощеного в штучних умовах на фермах.

Саме у річницю виступу Рональда Рейгана й святкується традиційно цей день масовим приготуванням та поїданням сома, фестивалями, спортивними змаганнями, парадами, ярмарками.

Міжнародний день моряка

Кожен рік 25 червня у світі відзначається Міжнародний день моряка (International Day of the Seafarer) або День мореплавця. З’явилося свято у 2010 році внаслідок підписання відповідної резолюції країнами – членами Міжнародної морської організації, яка є частиною ООН.

Міжнародне свято ще більше підкреслює значення професії для людства, адже ця справа небезпечна та має багатовікову історію. Багато правил, вказівок та законів, встановлених мореплавцями давніх часів, і зараз шануються тими, хто пов’язаний з цією професією.

25 червня – професійне свято саме для моряків торговельного флоту, військові відзначають свій день окремо. У цей день Генеральна Асамблея ООН кожен рік розглядає нагальні проблеми в області мореплавства, обговорює та розробляє дієві варіанти їх вирішення. Сьогодні одна з таких важливих проблем – піратство. Поки що не існує надійної схеми захисту суден та їх екіпажу під час плавання біля берегів Африки.

Всесвітній день Beatles

Всесвітній день Beatles, що відзначається щороку 25 червня, є святом, яке вшановує культовий британський гурт The Beatles. Цей день відзначає величезний вплив The Beatles на музику та популярну культуру в усьому світі. Шанувальники з усіх куточків земної кулі збираються разом, щоб відсвяткувати їхню музику, що поза часом та без кордонів, надзвичайну творчість і надзвичайну спадщину.

У Всесвітній день Бітлз люди збираються, щоб послухати улюблені пісні Бітлз, влаштувати триб’ют-концерти та взяти участь у заходах, присвячених чудовій четвірці. Це день, сповнений ностальгії, коли шанувальники згадують про новаторські альбоми гурту, пам’ятні виступи та значний внесок у формування музичної індустрії. Свято виходить за межі кордонів і поколінь, об’єднуючи шанувальників різного віку, які продовжують надихатися гармоніями та інноваційним написанням пісень Beatles. Всесвітній день Бітлз служить нагадуванням про те, як талант і пристрасть одного гурту можуть перевершити час і об’єднати людей із різним походженням завдяки силі музики.

Яке сьогодні релігійне свято

25 червня в церковному календарі – святої преподобномучениці Февронії. Февронія була простою дівчиною з невеликого села Лагідно, що знаходилось в Рязанськії землі. Дівчина вилікувала тяжкохворого князя, натомість взяла слово, що князь з нею одружиться. Той змушений був дати слово і дотриматися його. Втім, дівчину не вподобали бояри і стали вимагати від Петра з нею розлучитися. Втім, князь так і залишився з Февронією.

У похилому віці вони прийняли чернечий постриг у різних монастирях з іменами Давид (Петро) і Єфросинія (Февронія). Вони заповідали поховати їх разом. Померли вони в один день і годину. Визнавши поховання в одній труні несумісним з чернечим званням, їхні тіла поклали в різних обителях, але наступного дня вони опинилися разом. Поховані були подружжя святих в соборній церкві міста Мурома на честь Різдва Пресвятої Богородиці, зведеної над їхніми мощами за обітницею царем Іваном Грозним в 1553 році.

Що не можна робити цього дня

Не виносьте з дому сміття або бруд.

Не варто давати в борг гроші, тому що вони ніколи назад не повернуться.

Не бажано гніватися на рідних чи сваритися з ними.

Народні прикмети

Дивилися, який сьогодні день: в лісі багато білок – рік буде дощовим;

Роса і туман в вечірні години означають, що найближчими днями буде гарна погода;

Високо літають ластівки до дощу;

Білосніжні хмари вказують на можливість граду.

Пам’ятні події 25 червня

1439 рік – Базельський собор оголошує римського папу Євгенія IV єретиком і позбавляє його влади;

1530 рік – зі схвалення Мартина Лютера його найближчий сподвижник Філіп Меланхтон в Аугсбурзькому рейхстагу викладає основи лютеранства

в 28 статтях на німецькій і латинській мовах;

1580 рік – опублікували «Книгу згоди», в якій були викладені основи лютеранства;

1783 рік – французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомляє на засіданні Паризької академії наук, що вода – це сполука водню і кисню;

1857 рік – виходить друком збірка віршів французького поета Шарля Бодлера «Квіти зла»;

1863 рік – сьоґун Токуґава Іємоті наказує вигнати з Японії всіх іноземців;

1872 рік – в Німецькій імперії забороняють діяльність Ордена єзуїтів;

1878 рік – починається Берлінський конгрес, що підтвердив незалежність Князівства Чорногорія, Князівства Сербія і Румунії;

1939 рік – у Львові відбуваються останні збори Наукового товариства імені Шевченка;

1950 рік – армія Північної Кореї нападає на Південну Корею;

1957 рік – створюють іграшку «літаюча тарілка»;

1991 рік – Словенія і Хорватія проголошують незалежність від Югославії;

1991 – приймають Закон України «Про митну справу в Україні».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Василь, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен, Федір, Єфросинія.