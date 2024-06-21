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Для будівництва маневреної генерації важливе погашення боргів на балансуючому ринку – ЗМІ

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Для будівництва маневреної генерації важливе погашення боргів на балансуючому ринку – ЗМІ
«Укренерго» заборгувала електростанціям 19 млрд грн
фото: depositphotos.com

Погашення боргів на балансуючому ринку важливий крок для будівництва маневрових потужностей – ЗМІ

Вирішення проблеми боргів на балансуючому ринку електроенергії є важливим кроком для початку будівництва маневрової генерації. Про це йдеться у статті «Економічної правди».

«Важливим кроком на шляху до старту будівництва маневреної генерації має стати погашення боргів на балансуючому ринку. Наразі учасники ринку (водоканали, шахти, підприємства теплокомуненерго) винні «Укренерго» 32 млрд грн», – йдеться у ній.

Водночас «Укренерго» заборгувала електростанціям 19 млрд грн.

Зазначається, що саме у цьому сегменті будуть працювати маневрові електростанції, надаючи послугу з балансування енергосистеми.

Напередодні очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що компанія планує повністю розрахуватися з учасниками балансуючого ринку у 2024 році шляхом залучення коштів від донорів.

На думку головного експерта з відновлюваної енергетики USAID Проєкт енергетичної безпеки Олександра Мартинка, за поточних боргів на балансуючому ринку, потенційні інвестори у розподілену генерацію не зможуть 16 місяців чекати на розрахунки за вироблену електроенергію.

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Теги: енергетика електроенергія Україна Укренерго

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Для будівництва маневреної генерації важливе погашення боргів на балансуючому ринку – ЗМІ
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