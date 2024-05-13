Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 13 травня

Вдень температура підніметься до 9-14°

13 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. У низці областей очікуються опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок вночі без опадів. Вдень в Україні, крім західних областей, місцями невеликий дощ.

Вітер північний, північно-східний, сягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 3-8° тепла. У західних, північних та Вінницькій областях очікується 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°).

Вдень температура підніметься до 9-14°, на заході країни та в Криму до 17°. На високогір'ї Карпат вночі буде 0-5° морозу, а вдень – 7-12° тепла.

На Київщині хмарно з проясненнями. Вночі оадів не передбачається, а вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 1-6° тепла вночі, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. Вдень очікується 9-14° тепла.. У Києві стовпчики термометрів покажуть 4-6° тепла вночі та 11-13° тепла вдень.

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