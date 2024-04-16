У Пакистані внаслідок негоди загинуло понад 40 людей

У Пенджабі, найбільш густонаселеній провінції Пакистану, 21 людина загинула внаслідок ударів блискавки

Четверо людей загинули внаслідок ДТП, пов’язаних із затопленням доріг

Від п'ятниці у Пакистані через негоду загинули щонайменше 41 особа. 28 людей загинули від ударів блискавки. Про це повідомляє AFP.

У найбільш густонаселеній провінції Пакистану Пенджабі 21 людина загинула внаслідок ударів блискавки з п'ятниці по неділю.

У провінції Белуджистан загинули щонайменше вісім людей, семеро від удару блискавки. У цьому регіоні 25 районів постраждали від дощів, а деякі райони були затоплені. Школи у провінції закрито.

Четверо людей загинули внаслідок ДТП, пов’язаних із затопленням доріг, у південній провінції Сінд.

У північно-західній провінції Хайбер-Пахтунхва під час сильної зливи обвалилися будинки, внаслідок чого загинули вісім людей, зокрема діти.

Видання пише, що Національне управління зі стихійних лих Пакистану (NDMA) попередило про можливість зсувів та раптових повеней, оскільки найближчими днями очікуються дощі.

Нагадаємо, що 3 квітня поблизу Тайваню стався землетрус магнітудою 7,4 бала. Була оголошена загроза цунамі.

Підземні поштовхи також були чітко відчутні в столиці Тайваню Тайбеї, де в кількох частинах міста відбулися відключення електроенергії.