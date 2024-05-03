Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Погода на 3 травня: в країні буде сухо, подекуди до +26°

Катерина Іванова
glavcom.ua
Погода на 3 травня: в країні буде сухо, подекуди до +26°
На Слобожанщині І рівень небезпеки: Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов
фото: Pixabay

У столичному регіоні в п'ятницю передбачають мінливу хмарність, без опадів

В Україні в п'ятницю, 3 травня, опади не очікуються, температура вдень сягатиме 18-23°, у західних, східних, більшості південних, центральних областей та в Криму прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, п'ятниця передбачається без дощів та злив. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 18-23°, на Закарпатті та в південних областях до 26°, на Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах 15-20°.

Прогноз погоди станом на 6:10 03.05.2024 року
Прогноз погоди станом на 6:10 03.05.2024 року
фото: meteo.gov.ua

У Києві та області 3 травня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вдень 20-22°; на Київщині 18-23°.

Згідно з прогнозом, на вихідні в Україні опади не очікуються, лише вдень 5 травня у західних та північних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний з переходом на західний, 3-8 м/с.

Нагадаємо, літо в Україні 2024 року може бути спекотним, але не рекордно. З одного боку, на це впливає стан океанів, а з іншого – на планету впливатиме активна сонячна радіація. Про це розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

Раніше науковець пояснив, яку небезпеку приховує раннє потепління в Україні.

До слова, через потужну спеку на Філіппінах призупиняють роботу місцевих шкіл. У різних регіонах країни спека сягнула +50℃ через погодний феномен Ель-Ніньйо.

Читайте також: 3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: вихідні спека вітер традиції свято гроза

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Культурний вплив імперії на українське самовизначення
Як українська культура стала паливом для російської літератури
7 квiтня, 18:10
Восьмого квітня відзначається День працівників військових комісаріатів
8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 квiтня, 00:07
11 квітня – Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів
11 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 квiтня, 00:00
12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі в Україні
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 квiтня, 00:15
На кадрах видно, що вітер зірвав гілки з дерев
Дощ та шквальний вітер: увечері столицю накрила негода
14 квiтня, 22:20
15 квітня – Міжнародний день мистецтва
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 квiтня, 00:19
На «урочисте відкриття» шкільної парти приїхали голова сільського поселення, голова ради ветеранів та місцевий священник
У російській школі вчителі відкрили «парту героя» на честь окупанта, який сидів за вбивство
16 квiтня, 15:57
16 квітня обірвалося життя письменника Дмитра Капранова
Стала відома причина смерті письменника Дмитра Капранова
17 квiтня, 15:17
У Києві вночі 7-9° тепла
Без опадів та 23° тепла: прогноз погоди на 30 квітня
30 квiтня, 05:23

Суспільство

Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
Погода на 3 травня: в країні буде сухо, подекуди до +26°
Погода на 3 травня: в країні буде сухо, подекуди до +26°
Резонансна заява глави британського МЗС, пожежа у Москві. Головне за ніч
Резонансна заява глави британського МЗС, пожежа у Москві. Головне за ніч
Розвідка: Втрата Часового Яру – це питання часу
Розвідка: Втрата Часового Яру – це питання часу
3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Укрпошта» анонсувала випуск нової марки: у чому її особливість
«Укрпошта» анонсувала випуск нової марки: у чому її особливість

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
382K
Американський генерал пояснив, коли зупиниться Путін
60K
Нардеп пояснив, ким заблоковано законопроєкт про ліквідацію Московської церкви
40K
Путін їде до Китаю: журналісти Reuters дізнались, про що він благатиме Сі Цзіньпіна
25K
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
23K
«Вежі Кремля» хитає. Що стоїть за атакою на Шойгу?
17K
У родині Андрія Білецького сталося горе

Новини

«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
Вчора, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
1 травня, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
1 травня, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua