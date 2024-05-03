Погода на 3 травня: в країні буде сухо, подекуди до +26°

На Слобожанщині І рівень небезпеки: Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов

У столичному регіоні в п'ятницю передбачають мінливу хмарність, без опадів

В Україні в п'ятницю, 3 травня, опади не очікуються, температура вдень сягатиме 18-23°, у західних, східних, більшості південних, центральних областей та в Криму прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, п'ятниця передбачається без дощів та злив. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 18-23°, на Закарпатті та в південних областях до 26°, на Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах 15-20°.

Прогноз погоди станом на 6:10 03.05.2024 року фото: meteo.gov.ua

У Києві та області 3 травня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вдень 20-22°; на Київщині 18-23°.

Згідно з прогнозом, на вихідні в Україні опади не очікуються, лише вдень 5 травня у західних та північних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний з переходом на західний, 3-8 м/с.

Нагадаємо, літо в Україні 2024 року може бути спекотним, але не рекордно. З одного боку, на це впливає стан океанів, а з іншого – на планету впливатиме активна сонячна радіація. Про це розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

Раніше науковець пояснив, яку небезпеку приховує раннє потепління в Україні.

До слова, через потужну спеку на Філіппінах призупиняють роботу місцевих шкіл. У різних регіонах країни спека сягнула +50℃ через погодний феномен Ель-Ніньйо.