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У Бурятії сталися масштабні пожежі (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Бурятії сталися масштабні пожежі (відео)
Околиці Улан-Уде і його передмістя охоплені вогнем
скріншот з відео

Російська влада оголосила про евакуацію людей

У Бурятії горить понад 100 гектарів лісу. Через ураганний вітер пожежа дійшла до Улан-Уде і перекинулася на споруди в передмісті.

Як пишуть російські ЗМІ, околиці Улан-Уде і його передмістя охоплені вогнем. Сильний вітер роздмухує полум'я з катастрофічною силою.

Місцеві жителі пишуть, що вогнем охоплені також житлові будинки. Натомість міська влада запевняє, що це не так.

В Улан-Уде зафіксовано п'ять осередків пожежі. Найбільше постраждав мікрорайон Бурвод.

Також влада оголосила про евакуацію людей. Ситуація ускладнюється ураганним вітром, який швидко поширює полум'я.

Нагадаємо, у четвер, 25 квітня, в Омську сталася масштабна пожежа на Красноярському тракті – горіли три ємності з нафтопродуктами.

Раніше повідомлялося, що в Татарстані спалахнув складальний цех головного заводу корпорації «Камаз».

Також в Оріхово-Зуєво, що знаходиться під Москвою, сталася потужна пожежа у виробничій будівлі, охопивши площу у 1200² м.

До слова, у російському Воронежі спалахнула сильна пожежа на заводі «Енікмаш-В». Площа вогню складала 3 тисяч кв.м.

Теги: росія пожежа росіяни ураган ліс вітер

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