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Чи будуть ще заморозки у квітні: синоптикиня здивувала відповіддю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чи будуть ще заморозки у квітні: синоптикиня здивувала відповіддю
На українців чекають погодні гойдалки й чергові аномалії
фото з відкритих джерел

У деяких районах, особливо на Заході України, нічні температури опустяться нижче нуля

До України прийшов циклон, який приніс похолодання та опади. Метеорологиня Віра Балабух в інтерв'ю «24 Каналу» сказала, чи можливі ще заморозки й сніг цієї весни.

«Синоптична ситуація змінюється, і на нас чекають погодні гойдалки й чергові аномалії. Від середини квітня й протягом наступного тижня погоду зумовлюватимуть вже арктичні повітряні маси, які відчутно знизять температуру повітря, особливо максимальну. Вона стане суттєво нижчою за норму. А от мінімальна температура повітря, попри такий потужний затік холоду, залишиться майже в межах норми», – сказала вона.

За її даними, у деяких районах, особливо на Заході України, нічні температури опустяться нижче нуля, спостерігатимуться заморозки, сніжна крупа, мокрий сніг.

«Загалом така погода є типовою для цього періоду року. Якраз нетиповими є такі дуже високі температури, практично літні, які були на початку місяця», – уточнила вона.

Нагадаємо, в Україні цієї доби спостерігатимуться небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Пориви вітру подекуди сягнуть 15-20 м/с.

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Теги: повітря погода Україна

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