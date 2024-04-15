Дощі та заморозки: в Україну суне циклон із Скандинавії

Дощова погода у супроводі гроз очікується у більшій частині областей України у понеділок, 15 квітня

В Україні із 15 квітня спостерігатиметься нестійка погода, передбачаються коливання температурного режиму і атмосферного тиску. Південно-східні регіони продовжать перебувати в аномально теплій повітряній масі, тоді як на західні та північно-західні області України пошириться досить холодне повітря з боку Балтійського моря та Скандинавського півострова. Про це повідомляє «Метеопрог».

У другій половині тижня не виключені заморозки як на поверхні ґрунту, так і місцями у повітрі. Візуально такі температурні контрасти добре помітні на прогностичній карті середньої аномалії температури повітря у Східній Європі на період з 15 по 22 квітня.

Дощова погода у супроводі гроз очікується у більшій частині областей України у понеділок, 15 квітня. Причому у західних регіонах ввечері часом можуть бути значні дощі. Вітер передбачається переважно західного напрямку, 5-10 м/с, у денні години у північних та східних областях можуть бути пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря на заході та вночі +5…+10 °С, вдень +13…+18 °С, на Буковині та Закарпатті +18…+23 °С. У південних, центральних та східних областях вночі +10…+15 °С, вдень +19…+24 °С, на Одещині та Миколаївщині +24…+29 °С.

Нестійкою буде погода і у вівторок, 16 квітня. Більшість областей охоплять короткочасні грозові дощі, за винятком півдня та центру України. На Лівобережжі вітер буде південно-західний, у західних областях західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви, 15 – 20 м/с. Стовпчики термометра в північних та західних областях покажуть вночі +6…+11 °С, вдень +12…+17 °С. На півдні, у центрі та на півночі та сході +11…+16 °С, вдень +23…+28 °С.

Дощова погода місцями з грозами також очікується у середу, 17 квітня. Вітер передбачається змінних напрямків, 3 – 8 м/с, у Приазов'ї та на Донбасі вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі на заході та півночі +2…+7 °С, на південному сході +10…+15 °С. Вдень повітря прогріється до +9…+14 °С, на південному сході +18…+25 °С.

У четвер, 18 квітня, нестійка з дощами погода очікується у більшості областей нашої країни. Подекуди можливі окремі грози. Вітер південно-західний із переходом на північний, 5-10 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі становитиме +2…+7 °С, вдень +7…+12 °С. У східних та південних областях вночі +9…+14 °С, вдень +17…+22 °С.

У п'ятницю, 19 квітня, у центральних, північних областях, вдень також на Закарпатті очікуються невеликі дощі, на решті території України без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі у західних областях +1…+6 °С, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-4 °С; на решті території країни +5…+10 °С. Вдень в Україні повітря прогріється до +11...+16 °С.

У суботу, 20 квітня, у західних регіонах очікуються значні дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Вдень невеликі дощі також можливі у Приазов'ї та на сході. Вітер східний / південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, у північних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С; вдень +13...+18 °С, на крайньому заході +8...+13 °С.

У неділю, 21 квітня, нестійка, вітряна та дощова погода передбачається на всій території України. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +13…+22 °С, на заході +8…+13 °С.

Як повідомлялося, 15 квітня в Україні пройдуть короткочасні дощі. Температура вдень сягатиме до 21° тепла.