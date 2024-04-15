Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дощі та заморозки: в Україну суне циклон із Скандинавії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дощі та заморозки: в Україну суне циклон із Скандинавії
Протягом наступних семи днів погодні умови очікуються з дощами у супроводі гроз та поривчастим вітром
фото: glavcom.ua

Дощова погода у супроводі гроз очікується у більшій частині областей України у понеділок, 15 квітня

В Україні із 15 квітня спостерігатиметься нестійка погода, передбачаються коливання температурного режиму і атмосферного тиску. Південно-східні регіони продовжать перебувати в аномально теплій повітряній масі, тоді як на західні та північно-західні області України пошириться досить холодне повітря з боку Балтійського моря та Скандинавського півострова. Про це повідомляє «Метеопрог».

У другій половині тижня не виключені заморозки як на поверхні ґрунту, так і місцями у повітрі. Візуально такі температурні контрасти добре помітні на прогностичній карті середньої аномалії температури повітря у Східній Європі на період з 15 по 22 квітня.

Дощі та заморозки: в Україну суне циклон із Скандинавії фото 1

Дощова погода у супроводі гроз очікується у більшій частині областей України у понеділок, 15 квітня. Причому у західних регіонах ввечері часом можуть бути значні дощі. Вітер передбачається переважно західного напрямку, 5-10 м/с, у денні години у північних та східних областях можуть бути пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря на заході та вночі +5…+10 °С, вдень +13…+18 °С, на Буковині та Закарпатті +18…+23 °С. У південних, центральних та східних областях вночі +10…+15 °С, вдень +19…+24 °С, на Одещині та Миколаївщині +24…+29 °С.

Нестійкою буде погода і у вівторок, 16 квітня. Більшість областей охоплять короткочасні грозові дощі, за винятком півдня та центру України. На Лівобережжі вітер буде південно-західний, у західних областях західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви, 15 – 20 м/с. Стовпчики термометра в північних та західних областях покажуть вночі +6…+11 °С, вдень +12…+17 °С. На півдні, у центрі та на півночі та сході +11…+16 °С, вдень +23…+28 °С.

Дощова погода місцями з грозами також очікується у середу, 17 квітня. Вітер передбачається змінних напрямків, 3 – 8 м/с, у Приазов'ї та на Донбасі вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі на заході та півночі +2…+7 °С, на південному сході +10…+15 °С. Вдень повітря прогріється до +9…+14 °С, на південному сході +18…+25 °С.

У четвер, 18 квітня, нестійка з дощами погода очікується у більшості областей нашої країни. Подекуди можливі окремі грози. Вітер південно-західний із переходом на північний, 5-10 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі становитиме +2…+7 °С, вдень +7…+12 °С. У східних та південних областях вночі +9…+14 °С, вдень +17…+22 °С.

У п'ятницю, 19 квітня, у центральних, північних областях, вдень також на Закарпатті очікуються невеликі дощі, на решті території України без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі у західних областях +1…+6 °С, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-4 °С; на решті території країни +5…+10 °С. Вдень в Україні повітря прогріється до +11...+16 °С.

У суботу, 20 квітня, у західних регіонах очікуються значні дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Вдень невеликі дощі також можливі у Приазов'ї та на сході. Вітер східний / південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, у північних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С; вдень +13...+18 °С, на крайньому заході +8...+13 °С.

У неділю, 21 квітня, нестійка, вітряна та дощова погода передбачається на всій території України. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +13…+22 °С, на заході +8…+13 °С.

Як повідомлялося, 15 квітня в Україні пройдуть короткочасні дощі. Температура вдень сягатиме до 21° тепла. 

Теги: дощ погода Скандинавія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мінлива хмарність, тепло: прогноз погоди на 11 квітня
Мінлива хмарність, тепло: прогноз погоди на 11 квітня
11 квiтня, 06:00
Цьогорічні наслідки від обстрілів подолати буде складніше, ніж минулого року, проте місця руйнувань є більш локалізованими
Росія змінила тактику ураження енергетичної інфраструктури України – FT
8 квiтня, 10:00
Ель-Ніньйо – феномен різкого підвищення температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану
Вчені пояснили причину аномально спекотної погоди останнього часу
4 квiтня, 08:43
Невеликий короткочасний дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 3 квітня
Невеликий короткочасний дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 3 квітня
3 квiтня, 05:23
До кінця доби 2 квітня в Києві очікується гроза з сильним вітром
Столична влада попередила киян про небезпечні метеорологічні явища
2 квiтня, 19:15
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
2 квiтня, 05:17
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 березня
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 березня
30 березня, 05:20
21 березня в Україні буде хмарно з проясненнями
З четверга погода почне змінюватися: прогноз на 21 березня
21 березня, 06:40
Вважається, що з цього дня починаються оновлення в природі
20 березня – День весняного рівнодення. Чому цього дня не можна конфліктувати?
20 березня, 06:00

Суспільство

Дощі та заморозки: в Україну суне циклон із Скандинавії
Дощі та заморозки: в Україну суне циклон із Скандинавії
Жодної вцілілої домівки: ЗСУ показали, що окупанти лишили від села Роботине (відео)
Жодної вцілілої домівки: ЗСУ показали, що окупанти лишили від села Роботине (відео)
Скандал через демобілізацію: Маляр пояснила свою перепалку із Совсун
Скандал через демобілізацію: Маляр пояснила свою перепалку із Совсун
Був відмінним організатором молодіжного руху. Згадаймо Володимира Васьковського
Був відмінним організатором молодіжного руху. Згадаймо Володимира Васьковського
У «Дії» з'явилась важлива послуга для переселенців
У «Дії» з'явилась важлива послуга для переселенців
Демографічна ситуація в Україні катастрофічна: експерт приголомшив прогнозом
Демографічна ситуація в Україні катастрофічна: експерт приголомшив прогнозом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Сирський назвав місто, яке Кремль хоче захопити до 9 травня
71K
Комбат 65-ї бригади розповів, яку винагороду йому пропонували за тіло високопоставленого окупанта
59K
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив світ про небезпеку мирних переговорів з Путіним
21K
Командування ЗСУ розформовує 67-му бригаду «Правого сектора»
17K
Воїн ЗСУ пояснив, чому світ миттєво відреагував на атаку по Ізраїлю, але дозволяє РФ убивати українців
16K
Стало відомо, скільки молодих французів готові воювати в Україні

Новини

Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
Сьогодні, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
Вчора, 21:24
Енергоспівтовариство допоможе подолати проблеми в зеленій енергетиці України
Вчора, 16:53
Росія зняла з себе відповідальність за убивства поляків у Катині. ФСБ оприлюднила новий фейк
Вчора, 11:24

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua