4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто пліткувати і розкривати чужі секрети

4 травня відзначається Міжнародний день пожежників. Віряни вшановують пам'ять мучениці Пелагеї.

Міжнародний день пожежників

4 травня 1999 року вперше було організовано Міжнародний день пожежників (IFFD). Він був заснований після того, як 4 січня 1999 року електронною поштою по всьому світу було розіслано послання у зв’язку з загибеллю цих п’ятьох пожежників в Австралії. Дата – 4 травня – і раніше була традиційним днем пожежників у багатьох європейських країнах. До того ж це день святого Флоріана Лорхского, у католицькій традиції – покровителя пожежників.

У цю дату пропонується згадувати тих пожежників, які загинули, виконуючи свою роботу під час несення служби в місцевих регіональних громадах. Вони присвятили своє життя захисту всіх нас. Ми ж, зі свого боку, можемо проявити нашу підтримку і вдячність пожежним по всьому світу, які продовжують захищати нас протягом усього року.

З честю надягаючи і демонструючи у цей День сині та червоні стрічки, прикріплені одна до одної, беручи участь у меморіальних або публічних подіях, кожен може висловити нашу загальну подяку пожежним повсюди. Нагадаємо, що професійне свято Дня працівників пожежної охорони України відзначається 17 квітня.

Що сьогодні за церковне свято

4 травня у церковному календарі – день пам’яті мучениці Пелагеї. Відома як діва тарсійська у Киликії, є однією з ранніх християнських святих. Її історія пов’язана з часами гонінь на християн за часів римського імператора Діоклетіана. Пелагея була благородною дівчиною, яка вирішила не виходити заміж за земного чоловіка, а зберегти своє дівство для небесного нареченого – Ісуса Христа. Вона була хрещена таємно і, згідно з легендою, прийняла мученицьку смерть за свою віру.

Що не можна робити сьогодні

Заборонено різати домашню птицю на м'ясо;

Не можна стригтися і робити манікюр;

Не варто пліткувати і розкривати чужі секрети.

Народні прикмети і традиції

Вже на калині є квіти – можете сміливо сіяти огірки, кабачки і гарбуз;

з'явилося багато хрущів – до посушливого літа;

вранці немає роси на траві – скоро зміниться погода;

яскравий місяць та безхмарна ніч – покращиться погода;

йде злива – чекайте на дуже великий урожай влітку;

горобці літають зграями – вітер буде сильним.

Пам’ятні дати 4 травня

1807 рік – Франція та Персія укладають Фінкенштайнський договір, що кладе початок Франко-Перського альянсу проти Великої Британії та Російської імперії;

1838 рік – діячі культури викупляють з кріпацької неволі Тараса Шевченка;

1863 рік – починають будувати Одеську залізницю на ділянці Одеса-Балта;

1878 рік – в будівлі оперного театру Томас Алва Едісон вперше демонструє винайдений ним фонограф;

1904 рік – США отримують зону Панамського каналу в безстрокове володіння;

1904 рік – в Англії Генрі Ройс і Чарльз Роллс починають виробництво автомобілів під назвою «Роллс-ройс»;

1915 рік – закінчується бій за гору Маківка, який тривав майже тиждень – перший великий бій Українських січових стрільців;

1979 рік – Маргарет Тетчер стає прем'єр-міністром Великої Британії, першою жінкою-прем'єром Великої Британії;

1986 рік – зона евакуації навколо Чорнобиля збільшена до 30 кілометрів;

2023 рік – під час російсько-української війни війська української ППО за допомогою ЗРК Patriot вперше в історії збили російську гіперзвукову балістичну ракету «Кинджал».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Іван, Кирило, Марія, Микита, Никифор, Микола, Миколай, Пелагея.