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Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Вдень температура переважно сягатиме 16-21° тепла

15 квітня пройдуть короткочасні дощі. Температура вдень сягатиме до 21° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок буде хмарно з проясненнями. Пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Уночі в більшості західних областях, вдень у південній частині без опадів.

Вітер західний, сягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 10° до 15° тепла. У західних та північних областях вночі очікується 6-11°.

Вдень температура переважно сягатиме 16-21° тепла. На заході та півночі 12-17°. На Закарпатті та місцями Прикарпатті очікується 17-22°, а на півдні до 26°.

Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня фото 1

На Київщині хмарно з проясненнями. Очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 6° до 11° тепла вночі та 12-17° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 6-8° тепла вночі та 14-16° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди гроза погода

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