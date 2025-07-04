Правоохоронці провели обшуки в ексочільника Міноборони Резнікова – ЗМІ

Раніше правоохоронці стверджували, що ексглава Міноборони не є фігурантом справи про скандальні закупівлі харчів для армії

За даними журналістів, НАБУ вилучило телефон і деякі документи колишнього топпосадовця

У четвер, 3 липня, Національне антикорупційне бюро провело обшуки в ексміністра оборони Олексія Резнікова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела Zn.ua у правоохоронних органах.

Як зазначається, ймовірно, обшуки відбулися в межах справи про закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами. Раніше правоохоронці повідомляли, що Резніков не є фігурантом цієї справи, тобто не перебуває у статусі підозрюваного або свідка.

Водночас керівник першого головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Олександр Абакумов заявляв, що якщо будуть докази, то Резнікову чи іншим людям також можуть повідомити про підозру. За словами Абакумова, якщо особа коментувала чи брала участь у вчиненні злочину, то її діям буде надана оцінка.

Журналісти повідомляють, що під час обшуку в ексглави Міноборони було вилучено «неврахований» телефон і низку значущих документів. НАБУ поки не коментувало інформацію.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних сил України в умовах повномасштабного вторгнення РФ.

Про підозру повідомили: колишньому керівнику Департаменту Міністерства оборони України, власниці пов’язаних компаній-постачальниць, двом керівникам компаній-постачальниць та фізичній особі.

До слова, колишній міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що корупційний скандал у Міноборони, який стався за його каденції, спричинили фейкові новини.

Скандал із «яйцями по 17» виник після публікації журналістського розслідування. Міноборони і тодішній керівник відомства Олексій Резніков неодноразово заперечували, що купували яйця по такій завищеній ціні. Попри це, скандал не вщухав, та зрештою вважається однієї з причин відставки Резнікова.