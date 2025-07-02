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Держдеп США прокоментував призупинення постачання зброї Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Держдеп США прокоментував призупинення постачання зброї Україні
Брюс: Слід нагадати, що президент Трамп надає пріоритет завершенню війни між Росією та Україною через досягнення сталого мирного врегулювання
фото з відкритих джерел

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс зазначила, що Україна знала про припинення допомоги

Президент США Дональд Трамп прагне досягнення припинення війни між Росією та Україною. У Києві були заздалегідь попереджені про можливе зупинення допомоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на брифінг речниці Державного департаменту США Теммі Брюс.

За словами Брюс, рішення щодо постачання озброєння Україні ухвалює не Держдепартамент, а тому за детальнішими коментарями слід звертатися до Міністерства оборони США.

«Слід нагадати, що президент Трамп надає пріоритет завершенню війни між Росією та Україною через досягнення сталого мирного врегулювання, починаючи з негайного припинення вогню», – підкреслила Брюс.

Також вона спростувала інформацію про те, що Україна дізналася про припинення допомоги зі ЗМІ, назвавши ці твердження хибними.

«Наші канали зв’язку з Україною залишаються надійними. Я не розголошуватиму, хто саме повідомив про це рішення, але йдеться про важливу для США розмову. Ми були найвідданішими партнерами України – емоційно, військово та фінансово. І для цього є підстави», – зазначила речниця.

Крім того, Брюс нагадала, що Пентагон запевнив: США мають надійні механізми для продовження підтримки України.

Раніше ми писали, що наразі на робочих рівнях між Україною та США з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, інформує «Главком».

«Сьогодні ж були доповіді міністрів оборони та закордонних справ України. Зокрема, щодо відносин зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Так чи інакше ми маємо забезпечити захист для наших людей», – сказав президент.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Рішення про призупинення ухвалили через кілька тижнів після того, як Гегсет опублікував меморандум із вимогою провести перевірку американських запасів боєприпасів. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила частину військової допомоги Україні, яка вже зберігалася на складах у Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Теги: Дональд Трамп Пентагон Держдепартамент США озброєння військова допомога

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