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Фінансування українського ВПК. Зеленський розказав, які очікування покладає на держави-партнери

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Фінансування українського ВПК. Зеленський розказав, які очікування покладає на держави-партнери
За словами глави України, на потреби вітчизняного оборонно-промислового комплексу цьогоріч залучено понад $40 млрд
фото: Офіс президента

«Ми хочемо спробувати вийти на 0,25% від ВВП тієї чи іншої країни-партнера на підтримку безпеки, підтримку ОПК України»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цьогоріч на потреби вітчизняного оборонно-промислового комплексу (ОПК) вже залучено $43 млрд. Ці кошти надходять від міжнародних партнерів і спрямовані безпосередньо на підтримку та розвиток українського військового виробництва. Про це глава держави заявив під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

«В цьому році ми знайшли в ОПК $43 млрд. Це гроші, які поступають на підтримку українського ОПК, це фінансування нашого ОПК. На наступний рік, в принципі, є такий сигнал нашим партнерам, ми хочемо спробувати вийти на 0,25% від ВВП тієї чи іншої країни партнера на підтримку безпеки, підтримку ОПК України. А це значить, в принципі, і підтримка європейців», – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна є частиною європейської безпеки, тому очікує, що держави-партнери виділятимуть на українське внутрішнє оборонне виробництво 0,25% свого ВВП.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Україні підписало меморандум про взаєморозуміння з німецькою компанією Diehl Defence, яка виробляє системи протиповітряної оборони Iris-T.

Нагадаємо, що Україна готує нову платформу для розвитку оборонного виробництва, до неї вже долучились іноземні партнери. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

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Теги: Володимир Зеленський озброєння

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