Збій у застосунку «Резерв+»: Міноборони повідомило, коли запрацює система

Міноборони радить у разі потреби скористатися PDF-версією військово-облікового документа

Міноборони підтвердило технічний збій у застосунку «Резерв+». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

«Наразі спостерігаються технічні перебої у роботі застосунку «Резерв+». Наші фахівці вже працюють над усуненням проблеми – очікується, що впродовж кількох годин система стабілізується», – йдеться у заяві.

Міноборони радить у разі потреби скористатися PDF-версією військово-облікового документа.

Нагадаємо, що 26 червня в роботі застосунку «Резерв+», призначеного для призовників, резервістів і військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років, стався технічний збій. Користувачі, які намагалися оновити свої облікові дані онлайн, зіткнулися з проблемами доступу.

Інформація про неполадки зʼявилася в мережі. Варто зазначити, що подібні труднощі з роботою сервісу виникали й напередодні – тоді у Міністерстві оборони запевнили, що фахівці вже працюють над усуненням несправностей.