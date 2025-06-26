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Збій у застосунку «Резерв+»: Міноборони повідомило, коли запрацює система

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Збій у застосунку «Резерв+»: Міноборони повідомило, коли запрацює система
фото: Міноборони (ілюстративне)

Міноборони радить у разі потреби скористатися PDF-версією військово-облікового документа

Міноборони підтвердило технічний збій у застосунку «Резерв+». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

«Наразі спостерігаються технічні перебої у роботі застосунку «Резерв+». Наші фахівці вже працюють над усуненням проблеми – очікується, що впродовж кількох годин система стабілізується», – йдеться у заяві.

Міноборони радить у разі потреби скористатися PDF-версією військово-облікового документа.

Нагадаємо, що 26 червня в роботі застосунку «Резерв+», призначеного для призовників, резервістів і військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років, стався технічний збій. Користувачі, які намагалися оновити свої облікові дані онлайн, зіткнулися з проблемами доступу.

Інформація про неполадки зʼявилася в мережі. Варто зазначити, що подібні труднощі з роботою сервісу виникали й напередодні – тоді у Міністерстві оборони запевнили, що фахівці вже працюють над усуненням несправностей.

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Теги: Міноборони

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