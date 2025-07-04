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Арсенал ЗСУ офіційно поповнився дроном з лазерним наведенням

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Арсенал ЗСУ офіційно поповнився дроном з лазерним наведенням
Дрон R-34-T, розроблений на замовлення ЗСУ
фото: Міноборони

Український дрон R-34-T з лазерним наведенням офіційно прийнятий на озброєння

Арсенал Збройних Сил України офіційно поповнився передовим безпілотним літальним апаратом R-34-T, який здатен здійснювати лазерне цілевказання. Цей дрон допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України після успішного проходження всіх етапів випробувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

Дрон R-34-T, розроблений на замовлення ЗСУ, готовий до виконання бойових завдань. Його основна функція – лазерна підсвітка цілей для високоточного ураження керованими боєприпасами, зокрема артилерійськими та авіаційними.

Завдяки лазерному цілевказанню, новий БПЛА дозволяє суттєво підвищити ефективність застосування керованих боєприпасів, особливо на великих відстанях та в умовах активного протиповітряного захисту противника.

Окрім цього, R-34-T має захищені канали зв’язку, модульну архітектуру та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Впровадження цього дрона дозволить ефективніше використовувати наявні ресурси, мінімізувати витрати боєприпасів та знижувати ризики для операторів і бойових підрозділів.

До слова, за перші шість місяців 2025 року Сили оборони України досягли значних успіхів у ліквідації російських окупантів та ворожої техніки. За даними Генерального штабу Збройних Сил України, з початку року було знешкоджено понад 230 тис російських військовослужбовців.

Нагадаємо, Сили оборони України 3 липня вдруге за поточний тиждень успішно вдарили по командному пункту восьмої загальновійськової армії збройних сил РФ. Крім того, захисники уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії на тимчасово окупованій Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що втрати противника уточнюються. «Наші постійні високоточні удари значно знижують здатність противника планувати та вести операції у регіоні. Усі зусилля, спрямовані на продовження окупації суверенної території України, будуть зустрінуті точною відплатою та дорого коштуватимуть ворогу», – наголосив Генштаб.

Як відомо, Збройні Сили України активно адаптують програми підготовки особового складу до вимог сучасної війни. Військовослужбовці проходитимуть адаптаційні курси для нарощування навичок у застосуванні штатної зброї, формуванні морально-психологічної стійкості та злагодженості у складі малих тактичних груп, з урахуванням бойового досвіду 2022–2025 років.

До слова, Слідчі Служби безпеки України виявили у дронах «Герань» (російська версія безпілотника «Шахед») компоненти, виготовлені в Китайській Народній Республіці. 

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Теги: ЗСУ дрон Міноборони

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