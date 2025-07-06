Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Путін – воєнний злочинець»: конгресмен США закликав Трампа відновити постачання зброї Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
«Путін – воєнний злочинець»: конгресмен США закликав Трампа відновити постачання зброї Україні
Маккол: Високопоставлені американські військові дійшли висновку, що надання цієї критично важливої зброї Україні не поставить під загрозу готовність США
фото з відкритих джерел

Крім того, після атаки на Київ конгресмен Маккол наголосив, що Путін – воєнний злочинець, і закликав Конгрес ухвалити новий санкційний законопроєкт проти Росії

Американський конгресмен-республіканець Майкл Маккол звернувся до адміністрації президента США Дональда Трампа з вимогою скасувати призупинення постачання озброєння Україні. Він наголосив, що передача зброї не зашкодить обороноздатності США, а її зупинка лише послаблює зусилля щодо досягнення миру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Hill.

«Високопоставлені американські військові дійшли висновку, що надання цієї критично важливої зброї Україні не поставить під загрозу готовність США. Тому я закликаю адміністрацію швидко відновити роботу трубопроводу. Чиновники Пентагону, які призупиняють постачання зброї, лише послаблюють благородні спроби президента Трампа досягти миру», – написав Маккол у соцмережі Х.

Як повідомляє The Hill, заява Маккола пролунала на тлі рішення Пентагону тимчасово припинити передачу частини ракет і боєприпасів для української ППО через занепокоєння станом власних резервів США.

Це рішення спричинило критику з боку низки конгресменів. Зокрема, республіканець Брайан Фіцпатрік вимагав термінового брифінгу в Білому домі та Міноборони:

«Я з усією повагою прошу терміново провести брифінг щодо нещодавнього перегляду Пентагоном запасів зброї та рішення про відмову від термінової допомоги Україні», – йдеться у зверненні Фіцпатріка.

Натомість президент Дональд Трамп після цього заявив, що США «дали Україні надто багато озброєнь». Він звинуватив Джо Байдена у виснаженні національних резервів та додав, що «Америка має подбати про себе в першу чергу».

Після телефонної розмови з Володимиром Путіним у четвер Трамп уточнив, що США не скасують військову допомогу повністю, але підкреслив своє невдоволення діалогом:

«Я не думаю, що він хоче зупинитися, і це дуже погано», – заявив американський президент.

Менш ніж через добу після цієї розмови Росія завдала нового масованого удару по Україні, застосувавши дрони. Було зруйновано житлові будинки, пошкоджено авто й машини швидкої допомоги. Щонайменше одна людина загинула, багато – постраждали.

Коментуючи напад, Маккол наголосив, що Путін – воєнний злочинець, і закликав Конгрес ухвалити новий санкційний законопроєкт проти Росії:

«Атака Росії на Україну минулої ночі чітко показує, що Путін є нічим іншим, як військовим злочинцем і головорізом. І проведення такого масованого удару відразу після його розмови з президентом Трампом є неповагою до щирих спроб президента встановити мир».

Конгресмен підкреслив, що лише під тиском Путін погодиться на переговори:

«Він сяде за стіл переговорів тільки тоді, коли зрозуміє: ціна продовження війни – занадто висока».

Раніше ми писали, що Пентагон тимчасово призупинив постачання зброї Україні, щоб перевірити власні запаси боєприпасів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Як зазначається, рішення ухвалили на тлі занепокоєння щодо можливого виснаження арсеналу. У США хотіли переконатися, що продовження допомоги Україні не зашкодить обороноздатності американських збройних сил. Перевірка не виявила критичного дефіциту. 

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Рішення про призупинення ухвалили через кілька тижнів після того, як Гегсет опублікував меморандум із вимогою провести перевірку американських запасів боєприпасів. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.

Теги: Україна війна США озброєння Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зенітні дрони проти шахедів: чому розвиток не настав?
Чому Україна програє війну дронів і як це змінити
20 червня, 21:07
На Сумщині не лише зводяться військові укріплення, а й ремонтуються шкільні їдальні, оновлюються кладовища та відбудовуються площі
Велике будівництво на Сумщині. Найдорожчі проєкти, що стартували разом із російським наступом Наші гроші
27 червня, 11:50
Чимало часу головнокомандувач присвятив доповіді про ситуацію на фронті
Головнокомандувач ЗСУ назвав найбільш загрозливі напрямки на Донбасі
22 червня, 10:28
Більшість школярів вже у 10-12 років знають, ким хочуть стати
Школярі врятують ринок праці в Україні: прогноз
28 червня, 10:49
Україна передала російській стороні поранених військовополонених безпосередньо з лінії фронту
Україна розпочала безстроковий санітарний обмін полоненими
14 червня, 16:37
Біженців у США чекатимуть зміни
Майже 200 тис. українців отримали відстрочку від депортації зі США, але є нюанс
17 червня, 15:34
Наймолодшому зі звільнених полонених – 42 роки
Гниття, гангрена і туберкульоз: у якому стані українські воїни повернулись з полону
19 червня, 19:50
Святошинська РДА відзвітувала про завершення комплексного усунення наслідків нічного обстрілу 23 червня
Обстріл Києва: який вигляд має пошкоджений вихід зі станції метро «Святошин» (фото)
24 червня, 13:45
Володимир Зеленський зазначив, що наші люди своїм прикладом, справами та подвигами наповнюють сторінки Конституції життям
У День Конституції Володимир Зеленський відзначив видатних українців державними нагородами
28 червня, 16:59

Політика

«Путін – воєнний злочинець»: конгресмен США закликав Трампа відновити постачання зброї Україні
«Путін – воєнний злочинець»: конгресмен США закликав Трампа відновити постачання зброї Україні
Рютте: Росія за три місяці виробляє боєприпасів більше, ніж усе НАТО за рік
Рютте: Росія за три місяці виробляє боєприпасів більше, ніж усе НАТО за рік
Ізраїль розкритикував нові вимоги ХАМАС у перемовинах
Ізраїль розкритикував нові вимоги ХАМАС у перемовинах
Британія відновила дипломатичні відносини з Сирією після 14-річної перерви
Британія відновила дипломатичні відносини з Сирією після 14-річної перерви
Союз Росії та Китаю лякає Захід – Financial Times
Союз Росії та Китаю лякає Захід – Financial Times
Верховний лідер Ірану вперше з'явився на публіці після припинення вогню з Ізраїлем
Верховний лідер Ірану вперше з'явився на публіці після припинення вогню з Ізраїлем

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 липня: ситуація на фронті
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 липня 2025
58K
Надія Савченко висловилась про свій другий полон
56K
Алієв переможно попросив миру у Путіна. Як виглядає «війна проксі-2025»
41K
У Києві припинив роботу ресторан футболіста збірної України
40K
Українець пішов воювати за росіян, а ті продали його ЗСУ

Новини

6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua