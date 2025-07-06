«Путін – воєнний злочинець»: конгресмен США закликав Трампа відновити постачання зброї Україні

Маккол: Високопоставлені американські військові дійшли висновку, що надання цієї критично важливої зброї Україні не поставить під загрозу готовність США

Крім того, після атаки на Київ конгресмен Маккол наголосив, що Путін – воєнний злочинець, і закликав Конгрес ухвалити новий санкційний законопроєкт проти Росії

Американський конгресмен-республіканець Майкл Маккол звернувся до адміністрації президента США Дональда Трампа з вимогою скасувати призупинення постачання озброєння Україні. Він наголосив, що передача зброї не зашкодить обороноздатності США, а її зупинка лише послаблює зусилля щодо досягнення миру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Hill.

«Високопоставлені американські військові дійшли висновку, що надання цієї критично важливої зброї Україні не поставить під загрозу готовність США. Тому я закликаю адміністрацію швидко відновити роботу трубопроводу. Чиновники Пентагону, які призупиняють постачання зброї, лише послаблюють благородні спроби президента Трампа досягти миру», – написав Маккол у соцмережі Х.

Як повідомляє The Hill, заява Маккола пролунала на тлі рішення Пентагону тимчасово припинити передачу частини ракет і боєприпасів для української ППО через занепокоєння станом власних резервів США.

Це рішення спричинило критику з боку низки конгресменів. Зокрема, республіканець Брайан Фіцпатрік вимагав термінового брифінгу в Білому домі та Міноборони:

«Я з усією повагою прошу терміново провести брифінг щодо нещодавнього перегляду Пентагоном запасів зброї та рішення про відмову від термінової допомоги Україні», – йдеться у зверненні Фіцпатріка.

Натомість президент Дональд Трамп після цього заявив, що США «дали Україні надто багато озброєнь». Він звинуватив Джо Байдена у виснаженні національних резервів та додав, що «Америка має подбати про себе в першу чергу».

Після телефонної розмови з Володимиром Путіним у четвер Трамп уточнив, що США не скасують військову допомогу повністю, але підкреслив своє невдоволення діалогом:

«Я не думаю, що він хоче зупинитися, і це дуже погано», – заявив американський президент.

Менш ніж через добу після цієї розмови Росія завдала нового масованого удару по Україні, застосувавши дрони. Було зруйновано житлові будинки, пошкоджено авто й машини швидкої допомоги. Щонайменше одна людина загинула, багато – постраждали.

Коментуючи напад, Маккол наголосив, що Путін – воєнний злочинець, і закликав Конгрес ухвалити новий санкційний законопроєкт проти Росії:

«Атака Росії на Україну минулої ночі чітко показує, що Путін є нічим іншим, як військовим злочинцем і головорізом. І проведення такого масованого удару відразу після його розмови з президентом Трампом є неповагою до щирих спроб президента встановити мир».

Конгресмен підкреслив, що лише під тиском Путін погодиться на переговори:

«Він сяде за стіл переговорів тільки тоді, коли зрозуміє: ціна продовження війни – занадто висока».

Раніше ми писали, що Пентагон тимчасово призупинив постачання зброї Україні, щоб перевірити власні запаси боєприпасів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Як зазначається, рішення ухвалили на тлі занепокоєння щодо можливого виснаження арсеналу. У США хотіли переконатися, що продовження допомоги Україні не зашкодить обороноздатності американських збройних сил. Перевірка не виявила критичного дефіциту.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Рішення про призупинення ухвалили через кілька тижнів після того, як Гегсет опублікував меморандум із вимогою провести перевірку американських запасів боєприпасів. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.