Триває понад 500 обшуків: поліція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію

Спецоперація спрямована на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу

Нацполіція у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами проводять масштабну загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зазначається, що на даний момент триває понад 500 обшуків.

«Вказані дії спрямовані на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу. Операція проходить у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами. Деталі після завершення усіх слідчих дій», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підрахувати точну кількість зброї, яка може бути на руках у населення України наразі неможливо. Проте за словами заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого, українці можуть мати від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованого озброєння.

20 серпня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, що вдосконалює порядок отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Відтак українці зобов’язані декларувати наявну в них зброю та боєприпаси. Особливий акцент у документі зроблено на озброєнні, яке було видане цивільним під час воєнного стану. Після його завершення або скасування ця зброя має бути повернута до Національної поліції протягом 90 днів.

До слова, раніше Волинській області поліція викрила групу осіб, яка організувала нелегальний продаж зброї на території держави. У них правоохоронці вилучили понад 3,6 тис. набоїв різних калібрів, гранати, пістолети, вибухові пакети, магазини до пістолетів, корпуси ручних гранат, запали до гранат, протипіхотну міну, пристрої та засоби для переробки зброї.