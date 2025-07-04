ЗСУ посилюють підготовку особового складу до сучасних бойових умов: деталі

ЗСУ посилюють підготовку: Адаптаційні курси готують особовий склад до сучасних бойових умов

Збройні Сили України активно адаптують програми підготовки особового складу до вимог сучасної війни. Військовослужбовці проходитимуть адаптаційні курси для нарощування навичок у застосуванні штатної зброї, формуванні морально-психологічної стійкості та злагодженості у складі малих тактичних груп, з урахуванням бойового досвіду 2022–2025 років. Про це повідомляє «Главком» за підсумками зустрічі з питань підготовки у Збройних Силах України.

Заступник начальника Головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу ЗСУ полковник Євген Межевікін наголосив: «Основні завдання адаптаційного курсу – забезпечити психологічну стійкість військовослужбовців до виконання бойових завдань».

Військовослужбовець проходить адаптаційний курс після прибуття до підрозділу (військової частини), як правило, після базової загальної військової підготовки.

Особлива увага приділяється навчанню щодо захисту від безпілотних літальних апаратів противника. Полковник Межевікін зазначив, що програма постійно вдосконалюється відповідно до ситуації на полі бою. Зокрема, до курсу базової загальновійськової підготовки (БЗВП) було додано дві доби саме для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника.

«Під час проходження БЗВП військовослужбовці, в тому числі, навчаються протидіяти ворожим FPV-дронам із використанням помпових рушниць. Зараз ми впроваджуємо штатні одиниці з помповими рушницями для бойових підрозділів. Засобів для цього вистачає. Навчання із такими рушницями проходитимуть на БЗВП усі. Це посилить протидію ворожим ударним дронам», – підкреслив він.

Адаптаційний курс забезпечує:

Нестандартний і креативний підхід до якісної підготовки з великою кількістю практики та актуальними знаннями завдяки постійному впровадженню бойового досвіду.

Навчання ефективно воювати, виживати та перемагати, підлаштовуючись під складну тактичну обстановку реальних бойових дій.

Комплексна підготовка за всіма напрямками: тактична й вогнева підготовка разом із домедичною допомогою, інженерною підготовкою, військовою топографією, підготовкою з РХБ захисту, навичками виживання тощо.

Впровадження навчання щодо захисту від БпЛА противника, застосування засобів окопного РЕБ і РЕР (аналізатори спектру, сканери, детектори БпЛА), розвиток практичних навичок тактичної медицини.

Відпрацювання взаємозаміни військовослужбовців у відділеннях, розрахунках, бойових/штурмових групах, а також під час використання колективної зброї.

Рішення щодо проведення Адаптаційного курсу приймає командир військової частини (підрозділу) та несе персональну відповідальність за законність направлення військовослужбовців на бойові (спеціальні) завдання без його проходження.

Нагадаємо, Слідчі Служби безпеки України виявили у дронах «Герань» (російська версія безпілотника «Шахед») компоненти, виготовлені в Китайській Народній Республіці.