Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ посилюють підготовку особового складу до сучасних бойових умов: деталі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ посилюють підготовку особового складу до сучасних бойових умов: деталі
В Україні нарощують якість підготовки у Збройних Силах України
фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ посилюють підготовку: Адаптаційні курси готують особовий склад до сучасних бойових умов

Збройні Сили України активно адаптують програми підготовки особового складу до вимог сучасної війни. Військовослужбовці проходитимуть адаптаційні курси для нарощування навичок у застосуванні штатної зброї, формуванні морально-психологічної стійкості та злагодженості у складі малих тактичних груп, з урахуванням бойового досвіду 2022–2025 років. Про це повідомляє «Главком» за підсумками зустрічі з питань підготовки у Збройних Силах України.

Заступник начальника Головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу ЗСУ полковник Євген Межевікін наголосив: «Основні завдання адаптаційного курсу – забезпечити психологічну стійкість військовослужбовців до виконання бойових завдань».

Військовослужбовець проходить адаптаційний курс після прибуття до підрозділу (військової частини), як правило, після базової загальної військової підготовки.

Особлива увага приділяється навчанню щодо захисту від безпілотних літальних апаратів противника. Полковник Межевікін зазначив, що програма постійно вдосконалюється відповідно до ситуації на полі бою. Зокрема, до курсу базової загальновійськової підготовки (БЗВП) було додано дві доби саме для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника.

«Під час проходження БЗВП військовослужбовці, в тому числі, навчаються протидіяти ворожим FPV-дронам із використанням помпових рушниць. Зараз ми впроваджуємо штатні одиниці з помповими рушницями для бойових підрозділів. Засобів для цього вистачає. Навчання із такими рушницями проходитимуть на БЗВП усі. Це посилить протидію ворожим ударним дронам», – підкреслив він.

Адаптаційний курс забезпечує:

  • Нестандартний і креативний підхід до якісної підготовки з великою кількістю практики та актуальними знаннями завдяки постійному впровадженню бойового досвіду.
  • Навчання ефективно воювати, виживати та перемагати, підлаштовуючись під складну тактичну обстановку реальних бойових дій.
  • Комплексна підготовка за всіма напрямками: тактична й вогнева підготовка разом із домедичною допомогою, інженерною підготовкою, військовою топографією, підготовкою з РХБ захисту, навичками виживання тощо.
  • Впровадження навчання щодо захисту від БпЛА противника, застосування засобів окопного РЕБ і РЕР (аналізатори спектру, сканери, детектори БпЛА), розвиток практичних навичок тактичної медицини.
  • Відпрацювання взаємозаміни військовослужбовців у відділеннях, розрахунках, бойових/штурмових групах, а також під час використання колективної зброї.

Рішення щодо проведення Адаптаційного курсу приймає командир військової частини (підрозділу) та несе персональну відповідальність за законність направлення військовослужбовців на бойові (спеціальні) завдання без його проходження.

Нагадаємо, Слідчі Служби безпеки України виявили у дронах «Герань» (російська версія безпілотника «Шахед») компоненти, виготовлені в Китайській Народній Республіці. 

Читайте також:

Теги: ЗСУ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака Ірану на Ізраїль, яка відбулася у ніч на 14 червня
Іран знову випустив ракети в бік Ізраїлю
17 червня, 00:18
Українська економіка сьогодні на 70% складається з державних витрат, зазначив Романчук
Фіксовані обмеження мають поступитися валютній лібералізації – представник Офісу простих рішень та результатів
16 червня, 16:00
Вночі один із російських ударних дронів впав посеред приватного сектору на Русанівських садах
Нічна атака на Київ: дрон окупантів упав у приватному секторі, є постраждалий
16 червня, 08:21
Юрій Феліпенко служив у Київському академічному драматичному театрі на Подолі
На фронті загинув актор Юрій Феліпенко
15 червня, 15:49
У складі збірної України Матвійчук у період 2000-2010 зіграв 134 матчі
Ексгравець збірної України з хокею отримав важкі поранення на фронті
12 червня, 12:15
У день Росії втрати окупантів сягнули 1 млн осіб
У день Росії втрати окупантів сягнули 1 млн осіб
12 червня, 07:36
Юлія Навальна, Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин (зліва направо) під час зустрічі в Європарламенті. Брюссель, 5 червня 2025 року
Російська опозиція: чи можливий з ними справжній діалог?
9 червня, 15:15
Путін демонстративно зневажає будь-які спроби переговорів
У Трампа почалося політичне похмілля
6 червня, 15:25
Спецоперація «Павутина». Експерти пояснили, навіщо Росія накриває літаки автомобільними шинами
Спецоперація «Павутина». Експерти пояснили, навіщо Росія накриває літаки автомобільними шинами
5 червня, 10:58

Події в Україні

Сили оборони вдруге за тиждень вдарили по штабу восьмої армії РФ
Сили оборони вдруге за тиждень вдарили по штабу восьмої армії РФ
Росія знову вдарила по Кривому Рогу: є поранені (оновлено)
Росія знову вдарила по Кривому Рогу: є поранені (оновлено)
ЗСУ посилюють підготовку особового складу до сучасних бойових умов: деталі
ЗСУ посилюють підготовку особового складу до сучасних бойових умов: деталі
Як українці зустрічали звільнених із полону захисників: ексклюзивні кадри від СБУ
Як українці зустрічали звільнених із полону захисників: ексклюзивні кадри від СБУ
Бійці ГУР ліквідували окупантів із так званого центру БпЛА «Барс-Сармат»
Бійці ГУР ліквідували окупантів із так званого центру БпЛА «Барс-Сармат»
Восьмий раз. Атака РФ спричинила блекаут на Запорізькій АЕС
Восьмий раз. Атака РФ спричинила блекаут на Запорізькій АЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 липня: ситуація на фронті
209K
Путін послав Трампа. Що далі?
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 липня 2025
49K
Аналітики ISW спрогнозували, чи погодиться Путін завершити війну найближчим часом
33K
На фронті з'явилися рідкісні тварини, яких десятиліттями не бачили в Україні: пояснення екологів
32K
Прогноз магнітних бур на 4-6 липня: якою буде сонячна активність

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua