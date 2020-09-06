Мінсоцполітики порадило пільговикам вчасно повідомляти про зміну постачальника газу



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Відкриття ринку природного газу для побутових споживачів, надає можливість самостійно обирати постачальника газу

З 1 серпня в Україні відкрито ринок природного газу для побутових споживачів

У зв’язку з відкриттям ринку природного газу для споживачів і можливістю обирати постачальника газу самостійно, Міністерство соціальної політики порадило пільговикам вчасно повідомляти про такі зміни для правильного розрахунку житлових субсидій

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

з 1 серпня цього року в Україні відкрито ринок природного газу для побутових споживачів, що надає можливість самостійно обирати постачальника газу.

Для розрахунку розміру житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, щомісяця органи соціального захисту населення отримують від виконавців послуг відомості про забезпеченість громадян послугами та про розмір цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і платежів за такі послуги, у тому числі постачання та розподіл природного газу.

Зазначені відомості отримуються органами соціального захисту населення на підставі отриманої від пільговиків та отримувачів житлових субсидій інформації про набір отримуваних ними житлово-комунальних послуг, а також про дані підприємств – надавачів цих послуг (назва, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку тощо).

«Своєчасне надання громадянами інформації органам соціального захисту населення про зміну виконавців житлово-комунальних послуг забезпечить актуальний та правильний розрахунок розміру житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг», – йдеться у повідомленні.

З огляду на зазначене, з метою своєчасного та в повному обсязі надання громадянам передбачених законодавством соціальних гарантій, звертаємося з проханням до пільговиків та отримувачів житлових субсидій в найкоротші терміни повідомляти органи соціального захисту населення про зміну виконавців житлово-комунальних послуг, зокрема постачальника природного газу для побутових потреб.