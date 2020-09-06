Заборона на виїзд за кордон: Рада збирається взятися за боржників комунальних послуг



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Верховна Рада може обмежити боржникам з оплати житлово-комунальних послуг виїзд за кордон

Законопроєкт №3613 профільний комітет рекомендує прийняти за основу в першому читанні

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує внести до порядку денного сесії та прийняти за основу в першому читанні законопроєкт про зміни до законодавства щодо вдосконалення порядку погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляє інформаційне управління Верховної Ради.

«Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти за основу проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку погашення заборгованості споживачів з оплати житлово-комунальних послуг №3613», – зазначено в повідомленні.

Законопроєктом пропонується запровадити процедуру обов’язкової реструктуризації заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги, що утворилася станом на 1 жовтня 2020 року.

Реструктуризацію пропонують терміном до п’яти років за умови, що загальна сума платежів (поточних і платежів з погашення реструктуризованої заборгованості) не повинна перевищувати 25% доходів для субсидіантів і 20% – для пенсіонерів та інших осіб, які отримують будь-які види соціальної допомоги.

У пояснювальній записці до документу зазначається, що реалізація проєкту Закону дасть змогу прискорити розв’язання проблеми погашення заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги, сприятиме покращанню взаємовідносин між споживачами та виконавцями житлово-комунальних послуг та стабілізації фінансового стану підприємств галузі.

Цей закон передбачає і певні тимчасові обмеження стосовно боржників. За рішенням суду можуть обмежити право виїзду за межі України, управління транспортними засобами, користування зброєю, полювання.

Раніше повідомлялося, що постачальники комунальних послуг почали використовувати радикальний спосіб для стягнення боргів.