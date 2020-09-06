Київ розіграв на тендері 3 млн грн на проведення турніру Стелли Захарової



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Організатором змагань зі спортивної гімнастики виступає олімпійська чемпіонка Стела Захарова

Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради за результатами тендера 1 вересня повідомив про намір укласти договір з підприємцем Олександром Зданевичем, який має забезпечити проведення міжнародного турніру зі спортивної гімнастики Ukraine International Cup.

Вартість заходу становить 2,86 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Міжнародний турнір розрахований на чотири дні (24-28 вересня 2020 року) і відбудеться у столичному Палаці спорту. Послуги з організації спортивного заходу включають: облаштування арени залу звуковим та світловим обладнанням, програмно-технічним приладдям, системою підвісу. Також сюди входять інформаційні, транспортні, клінінгові послуги.

Крім цього, протягом чотирьох днів відеозйомку спортивного заходу мають забезпечувати 10 камер.

Додамо, що організатором міжнародного турніру виступає олімпійська чемпіонка Стела Захарова.

Загалом, єдиним конкурентом на тендері виступив інший ФОП Антон Акіншин. Його пропозиція була вищою на 240 грн від ціни ФОПа Олександра Зданевича.

Як повідомляв «Главком», 25 серпня олімпійська чемпіонка-1980 зі спортивної гімнастики Стелла Захарова і дворазова чемпіонка світу, а згодом видатна тренерка з гімнастики художньої Ірина Дерюгіна прийшли на спільну прес-конференцію, присвячену можливому зриву турнірів на свою честь. Попередньо планується, що київський Палац спорту повинен прийняти 25-й Міжнародний турнір з художньої гімнастики «Гран-прі Дерюгіних» 10-13 вересня, а трохи згодом, 24-28 вересня, там же повинен відбутися 18-й Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики «Кубок Стелли Захарової».

Однак через загрозливу епідеміологічну ситуацію в країні Кабінет міністрів не дав дозволу на проведення цих змагань.