Boeing завершив випробування літаків 737 MAX з оновленим програмним забезпеченням



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Пілоти провели 120 тестових польотів на літаках Boeing 737 MAX

Під час випробувань пілоти використовували вдосконалену допоміжну систему маневрування MCAS

В середу, 17 квітня, завершилось останнє перед сертифікацією технічне льотне випробування літаків Boeing 737 MAX з оновленим програмним забезпеченням.

Про це у Twitter повідомив директор авіабудівної корпорації Денніс Меленберг.

Він розповів, що пілоти провели 120 тестових польотів цих літаків загальною тривалістю більш ніж 203 льотних годин, використовуючи вдосконалену допоміжну систему маневрування MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), збій якої передував катастрофі літака цієї моделі в Ефіопії.

«Ми завершили офіційне технічне льотне випробування з оновленим програмним забезпеченням. Наші технічні та проектні керівники перебували на борту літака. Це був фінальний тестовий політ перед сертифікаційним польотом», – заявив Меленберг.

Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.

До цього в жовтні 2018 року такий же лайнер авіакомпанії Lion Air зазнав аварії біля берегів Індонезії, загинуло 189 осіб.

Згідно з попередньою доповіддю, члени екіпажу Boeing-737 MAX 8, який розбився в Ефіопії, діяли строго за інструкцією.

Катастрофа Boeing в Ефіопії найімовірніше сталася в результаті збою системи, яка вирівнює положення літака в повітрі.

Напередодні Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.

Джерело: ТСН