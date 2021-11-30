На Рівненщині збудують вітряну електростанцію та завод з виробництва водню

У селі Довговоля вирішили перетягнути на себе ініціативу у водневій енергетиці України

Зараз розробляється техніко-економічне обґрунтування проекту

У селі Довговоля Рівненської області планують збудувати вітрову електростанцію та реалізувати проект з виробництва екологічно чистого водню. Наразі проект перебуває в активній підготовчій фазі, – повідомляють Elektrovesti.

У березні 2021 року було заявлено про розробку проекту дорожньої карти для виробництва та використання зеленого водню в Україні. Один із проектів з виробництва енергоносія майбутнього планується реалізувати у Рівненській області.

«Проект вітряної електростанції сьогодні в активній підготовчій фазі. Він не вимагатиме будь-яких дотацій, це приватні інвестиції. Інвестор припускає, що собівартість електроенергії, яку вироблятиме електростанція, становитиме близько 75 євро за МВт. Ринкова ціна – 90-110 євро за МВт. Відповідно, проект буде прибутковим», – каже заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко.

Він зазначив, що компанія MCL має намір побудувати у Довговолі підприємство з виробництва водню. Зараз ідея поки що на стадії розробки техніко-економічних обґрунтувань, пошуку ринку споживачів, у тому числі й у комунальній інфраструктурі.