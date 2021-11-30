Опальна Повалій із сином заспівали на пропагандистському каналі в Росії (фото)

Денис Повалій: «В Україні такий дует, на жаль, був би неможливим із відомих причин...»

Денис нафотографував московських краєвидів, попередивши підписників, що лайкати його допис треба обережно

Опальна співачка Таїсія Повалій, яка роками не виступає в Україні, почала залучати до російського шоу-бізнесу свого сина, 38-річного Дениса. Мати і син взяли участь у телешоу пропагандистського «Першого каналу», що зветься «Дві зірки. Батьки і діти».

Таїсія з Денисом виконали славнозвісну пісню Стінга Desert Rose.

Син співачка пожалкував, що в Україні вийти на сцену з мамою йому б не вдалося. «В Україні такий дует, на жаль, був би неможливим із відомих причин...», – написав у своєму Instagram Денис.

Іще чоловік нафотографував московських краєвидів, попередивши підписників, що лайкати його допис треба обережно.

Раніше повідомлялося, що у Росії відбудеться масштабне шоу, присвячене 50-річчю «Пісні року». Як свідчить анонс, у ньому візьмуть участь і українські артисти, зокрема Софія Ротару, Ані Лорак, Таісія Повалій.

До слова, опальна Повалій поскаржилася на «цькування» в Україні.

Як раніше повідомлялося, у червні Таїсія Повалій, яка нещодавно жила і будувала кар'єру в Росії, повернулася в Україну. У своєму Instagram артистка поділилася новим фото і поскаржилася на спеку в Києві.

Також, чоловік та продюсер співачки Таїсії Повалій Ігор Ліхута поскаржився, що у їхньої сім’ї «вкрали сім років спокійного, адекватного, нормального життя» та натякнув, що може піти в українську політику.

Як відомо, Повалій з початку Революції гідності 2014 року в Україні не виступала і концерти давала в Росії.

Нагадаємо, український співак та фронтмен гурту «Скай» Олег Собчук запропонував обкласти податком у 80% вітчизняних артистів, які виступають у Росії у розпал війни на Донбасі, та віддавати отримані таким чином кошти на потреби армії.