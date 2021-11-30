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    Опальна Повалій із сином заспівали на пропагандистському каналі в Росії (фото)

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    Денис Повалій: &laquo;В Україні такий дует, на жаль, був би неможливим із відомих причин...&raquo; - Опальна Повалій із сином заспівали на пропагандистському каналі в Росії (фото)
    Денис Повалій: «В Україні такий дует, на жаль, був би неможливим із відомих причин...»
    фото Денис Повалій/Instagram

    Денис нафотографував московських краєвидів, попередивши підписників, що лайкати його допис треба обережно

    Опальна співачка Таїсія Повалій, яка роками не виступає в Україні, почала залучати до російського шоу-бізнесу свого сина, 38-річного Дениса. Мати і син взяли участь у телешоу пропагандистського «Першого каналу», що зветься «Дві зірки. Батьки і діти».

    Таїсія з Денисом виконали славнозвісну пісню Стінга Desert Rose.

    Син співачка пожалкував, що в Україні вийти на сцену з мамою йому б не вдалося. «В Україні такий дует, на жаль, був би неможливим із відомих причин...», – написав у своєму Instagram Денис.

    Іще чоловік нафотографував московських краєвидів, попередивши підписників, що лайкати його допис треба обережно.

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    Опальна Повалій із сином заспівали на пропагандистському каналі в Росії (фото)
    Опальна Повалій із сином заспівали на пропагандистському каналі в Росії (фото)
    Опальна Повалій із сином заспівали на пропагандистському каналі в Росії (фото)
    Опальна Повалій із сином заспівали на пропагандистському каналі в Росії (фото)
    Опальна Повалій із сином заспівали на пропагандистському каналі в Росії (фото)

    Раніше повідомлялося, що у Росії відбудеться масштабне шоу, присвячене 50-річчю «Пісні року». Як свідчить анонс, у ньому візьмуть участь і українські артисти, зокрема Софія Ротару, Ані Лорак, Таісія Повалій.

    До слова, опальна Повалій поскаржилася на «цькування» в Україні.

    Як раніше повідомлялося, у червні Таїсія Повалій, яка нещодавно жила і будувала кар'єру в Росії, повернулася в Україну. У своєму Instagram артистка поділилася новим фото і поскаржилася на спеку в Києві.

    Також, чоловік та продюсер співачки Таїсії Повалій Ігор Ліхута поскаржився, що у їхньої сім’ї «вкрали сім років спокійного, адекватного, нормального життя» та натякнув, що може піти в українську політику.

    Як відомо, Повалій з початку Революції гідності 2014 року в Україні не виступала і концерти давала в Росії.

    Нагадаємо, український співак та фронтмен гурту «Скай» Олег Собчук запропонував обкласти податком у 80% вітчизняних артистів, які виступають у Росії у розпал війни на Донбасі, та віддавати отримані таким чином кошти на потреби армії.

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    Теги: Росія Україна співачка Instagram концерт співак Таїсія Повалій
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    Опальна Повалій із сином заспівали на пропагандистському каналі в Росії (фото)