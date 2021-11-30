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    «Готові до будь-яких сценаріїв»: Молдова відреагувала на скупчення військ РФ біля України

    Росія стягує війська до українського кордону - «Готові до будь-яких сценаріїв»: Молдова відреагувала на скупчення військ РФ біля України
    Росія стягує війська до українського кордону
    архівне фото reuters

    МЗС Молдови визнає, що «зараз багато складних ситуацій з військової точки зору»

    У міністерстві закордонних справ та європейської інтеграції (МЗСЄІ) Республіки Молдова розглядають будь-які сценарії розвитку ситуації зі скупченням російських військ біля українського кордону. Однак Кишинів намагається не вчиняти дипломатичних дій, що спровокували б кризу. Про це заявив міністр закордонних справ Ніку Попеску, відповідаючи на запитання кореспондента «Главкому» під час пресконференції 30 листопада.

    «Зараз багато складних ситуацій з військової точки зору… З нашого боку, наша відповідальність як уряду бути готовими до будь-якого розвитку подій. Ми готові реагувати, якщо буде треба. З точки зору дипломатії ми намагаємося не діяти таким чином, щоб це вплинуло на Республіку Молдова, й ми продовжуємо втілювати реформи, боротися з пандемією тощо», – сказав Попеску, відповідаючи на питання про реакцію Кишиневу на концентрацію російських військ біля українських кордонів.

    За його словами, Молдова у ситуації військової ескалації у регіоні має вигідне географічне становище, але готується до будь-яких сценаріїв.

    Нагадаємо, під час візиту у Москву, очільник молдовського МЗС заявив, що зовнішньополітичним пріоритетом республіки залишається виведення російських військ з території Молдови. Водночас, на думку Попеску, Молдові було б вигідно повернутися до режиму вільної торгівлі в рамках СНД.

    Раніше, як повідомляв «Главком», відбулися переговори між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та його молдовським колегою Ніком Попеску щодо перспектив членства ЄС країн Асоційованого тріо – України, Молдови та Грузії.

    Відзначимо, що під час візиту в Брюссель, прем’єр-міністр Молдови Наталія Гавриліца зустрінеться з очільником українського уряду Денисом Шмигалем.

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    Теги: МЗС Росія міністр Молдова армія агресія військові Україна
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    «Готові до будь-яких сценаріїв»: Молдова відреагувала на скупчення військ РФ біля України