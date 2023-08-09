Митрополит ПЦУ заявив про «вигадану війну». Євстратій Зоря відреагував

ПЦУ запевняє, що священослужитель міг помилитися через стилістику мови і вік, адже його слова не відображають позицію церкви

Речник Київської Митрополії ПЦУ митрополит Євстратій (Зоря) наголосив, що слова про «вигадану війну» сприйнялися невірно

Митрополит Чернівецький і Буковинський Православної Церкви України Данило (Михайло Ковальчук) у зверненні до вірян заявив, що «влада вигадує війну». У ПЦУ запевнили, що це категорично суперечить їхній позиції, а священослужитель міг помилитися через стилістику мови і вік.

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Речник Київської Митрополії ПЦУ митрополит Євстратій (Зоря) заявив, що митрополит Данило у своїй промові мав на увазі офіційно встановлену заборону проводити масові паломництва, що була запроваджена через війну.

«Але ця заборона на практиці не виконується всюди однаково: коли йдеться про заходи, які організовує Московський патріархат, то їх проводять фактично без заборони. Можна навести приклади походів на Почаїв. Це, як можна зрозуміти з промови, і обурює митрополита Данила. Водночас цілком очевидно, що він абсолютно некоректно вжив словосполучення «вигадана війна» і тому має розʼяснити, що він зробив це помилково. Можливо це сталося через його стилістику мови і вік (74 роки)», – пояснив митрополит.

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Митрополит Євстратій наголосив, що позиція Православної Церкви України щодо війни, розвʼязаної РФ, – «ясна, однозначна і багато разів засвідчена в документах і заявах як соборних органів Церкви, так і особисто Предстоятеля ПЦУ Митрополита Епіфанія». Тому означення «вигадана війна» категорично суперечить позиції ПЦУ і не може в жодному разі трактуватися не лише як офіційна думка Церкви, але і як думка на рівні окремих її представників.

«Зі свого боку вважаю, що з огляду на чутливість теми, широкий резонанс і негативне враження від вживання таких слів, владика Данило мав би дати розʼяснення і перепросити за хибно сформульовану думку», – зазначив митрополит.

Нагадаємо, що митрополит Чернівецький і Буковинський Православної церкви України (ПЦУ) Данило у зверненні до парафіян заявив, що влада України нібито «вигадує» війну.

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На відеоролику священнослужитель виступає з промовою, стверджуючи, що людям не дозволяють паломництво до святилища.