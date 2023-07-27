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ПЦУ остаточно переходить на новоюліанський календар

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ПЦУ остаточно переходить на новоюліанський календар
Після переходу на новий календар віряни будуть відзначати деякі свята за новоюліанським стилем в інші дати
фото: Андрій Смирнов/Facebook

Парафії та монастирі ПЦУ, за бажанням можуть продовжувати залишатися на старому календарі

Помісний Собор Православної Церкви України ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар. Відповідне рішення підтримали 156 делегатів зі 161 присутнього. Про це повідомив учасник Помісного Собору ПЦУ Дмитро Шаповалов.

Він повідомив, що зі 161 делегата Помісного Собору за перехід проголосували 156, проти – п’ять, утримались - 0.

ПЦУ остаточно переходить на новоюліанський календар фото 1

При цьому парафії та монастирі ПЦУ, за бажанням (що має бути офіційно оформлено на парафіяльних зборах - протоколом), можуть продовжувати залишатися на старому календарі.

Після переходу на новий календар віряни будуть відзначати деякі свята за новоюліанським стилем в інші дати. Зокрема:

Зокрема:

- День святого Миколая будуть святкувати 6 грудня замість 19 грудня;

- Різдво - 25 грудня замість 7 січня;

- Собор Пресвятої Богородиці - 26 грудня замість 8 січня;

- День преподобної Меланії (в народі Щедрий вечір, Маланки) - 31 грудня замість 13 січня;

- Хрещення Господнє - 6 січня замість 19 січня;

- Стрітення Господнє - 2 лютого замість 15 лютого.

Як повідомлялося, з 1 вересня православні українці відзначатимуть Різдво 25 грудня, а не 7 січня.

Нагадаємо, рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання.

До слова, з 1 вересня 2023 року Греко-Католицька церква в Україні також переходить на новий стиль для нерухомих свят зі збереженням чинної Пасхалії.

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Теги: церква релігія свято

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