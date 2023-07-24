Спасо-Преображенський собор в Одесі може обвалитися після обстрілу окупантів (фото)
Спасо-Преображенський собор перебуває в аварійному стані
Одна зі стін Спасо-Преображенського собору в Одесі має нестабільне положення, тому може статися обвалення. Про це повідомляє Одеська міська рада.
Мер Одеси Геннадій Труханов провів оперативну нараду щодо проведення протиаварійних робіт у Спасо-Преображенському кафедральному соборі, куди напередодні влучила ворожа ракета.
Експерти зазначають, що одна зі стін має нестабільне положення, тому може статися раптове некероване обвалення. З огляду на це, роботи необхідно розпочати у найкоротші терміни.
Спершу слід демонтувати аварійно-небезпечну ділянку стіни. Після цього потрібно зробити покрівлю, щоб уникнути затоплення у разі дощу.
Труханов зазначив, що усі дії погоджують з власником будівлі.
До того ж, владі потрібна допомога священнослужителів для роботи з парафіянами. Адже слід розуміти, що є аварійні ділянки, які можуть нести загрозу.
Нагадаємо, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини.
Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.
Зокрема вікарій Одеської єпархії УПЦ МП архієпископ Арцизький Віктор (Биков) звернувся до патріарха Московського Кирила і всіх членів Священного Синоду РПЦ, у якому засудив «бездумну агресію РФ» проти Незалежної України, а також закликав РПЦ «відстати» від УПЦ.
Російська церква відзначилася черговим шокуючим вчинком та заявила, що собор нібито зруйнували самі українці.
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