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Спасо-Преображенський собор в Одесі може обвалитися після обстрілу окупантів (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Спасо-Преображенський собор в Одесі може обвалитися після обстрілу окупантів (фото)
Росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор в Одесі
фото: Одеська міська рада

Спасо-Преображенський собор перебуває в аварійному стані

Одна зі стін Спасо-Преображенського собору в Одесі має нестабільне положення, тому може статися обвалення. Про це повідомляє Одеська міська рада.

Мер Одеси Геннадій Труханов провів оперативну нараду щодо проведення протиаварійних робіт у Спасо-Преображенському кафедральному соборі, куди напередодні влучила ворожа ракета.

Експерти зазначають, що одна зі стін має нестабільне положення, тому може статися раптове некероване обвалення. З огляду на це, роботи необхідно розпочати у найкоротші терміни.

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Спасо-Преображенський собор в Одесі зазнав значних руйнувань після російського ракетного обстрілу
фото: Одеська міська рада

Спершу слід демонтувати аварійно-небезпечну ділянку стіни. Після цього потрібно зробити покрівлю, щоб уникнути затоплення у разі дощу.

Труханов зазначив, що усі дії погоджують з власником будівлі.

До того ж, владі потрібна допомога священнослужителів для роботи з парафіянами. Адже слід розуміти, що є аварійні ділянки, які можуть нести загрозу.

Нагадаємо, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. 

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор

Зокрема вікарій Одеської єпархії УПЦ МП архієпископ Арцизький Віктор (Биков) звернувся до патріарха Московського Кирила і всіх членів Священного Синоду РПЦ, у якому засудив «бездумну агресію РФ» проти Незалежної України, а також закликав РПЦ «відстати» від УПЦ.

Російська церква відзначилася черговим шокуючим вчинком та заявила, що собор нібито зруйнували самі українці.

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Теги: церква Одеса обстріл собор

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