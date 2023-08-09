Митрополит ПЦУ заявив, що українська влада «вигадала» війну (відео)

За словами митрополита Данила, українська влада «вигадує війну», щоб парафіяни не ходили до церкви

Митрополит Чернівецький і Буковинський Православної церкви України (ПЦУ) Данило у зверненні до парафіян заявив, що влада України нібито «вигадує» війну. Відео з'явилося в соціальних мережах 8 серпня.

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На відеоролику священнослужитель виступає з промовою, стверджуючи, що людям не дозволяють паломництво до святилища.

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«Дорогі паломники, ми схиляємося перед вами, бо ви долаєте всупереч неможливому. Наша влада то «видумує» ту війну, то боїться, щоб московські (попи – «Главком») їх не засудили та не дозволяли нам вас зібрати в це святилище, і дати вам богоспасенні роздуми», – заявив митрополит Данило.

Зазначимо, що митрополит Чернівецький і Буковинський ПЦУ Данило (Михайло Ковальчук) родом з Івано-Франківської області. У 1970 році він вступив на денне відділення Московської Духовної Семінарії. До 1990 року служив кліриком в Івано-Франківській єпархії РПЦ МП.

У 1990 році прийняв сан єпископа в Українській православній церкві Київського патріархату з титулом «Чернівецький і Буковинський». У вересні 1994 року піднесений у сан митрополита.

Нагадаємо, що в Ужгороді греко-католицький священник під час проповіді закликав вірян молитися, щоб «два прекрасні народи – України та Росії – перестали вбивати одне одного і обійнялися». Пізніше управління Мукачівської греко-католицької єпархії (МГКЄ) відсторонило від служби у храмі священника Романа Кураха, який під час проповіді закликав до примирення українців з росіянами. Єпархія вважає вислови священника емоційними.