Ревізори шокували знахідкою в соборі, що раніше належав Московській церкві

Саме такий орел з двома головами зображений на гербі Росії

Церковнослужителі правили службу предметами, на яких є російські символи

На Хмельниччині, у місті Нетішин, у соборі ікони «Божої матері «Неопалима Купина» ревізійна комісія виявила російські символи – на церковних речах висіли орли з двома головами. Нагадаємо, що саме такий орел зображений на гербі Росії. Шокуюче відео показав блогер Андрій Попик.

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Російські символи в українській церкві скріншот відео

Орел, зображений на гербі Росії фото з відкритих джерел

Підвіски із російським двоєдиним орлом знаходилася не на одному церковному приладді. Саме такими речами служителі церкви проводили служби.

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Зазначимо, що 7 квітня 2023 р. депутати Нетішинської міськради ухвалили рішення «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Хмельницької області», яким заборонили діяльність Української православної церкви московського патріархату (офіційно зареєстрованої як Київська митрополія Української православної церкви) на території Нетішинської міської територіальної громади.

Нагадаємо, що раніше на Хмельниччині віряни вимагали від храму Московської церкви перейти до ПЦУ. Відтоді собор ікони «Божої матері «Неопалима Купина» перейшов до Православної церкви України.