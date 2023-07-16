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На Рівненщині суд призначив суворе покарання священнику УПЦ МП за п’яну їзду

Віталій Тараненко
glavcom.ua
На Рівненщині суд призначив суворе покарання священнику УПЦ МП за п’яну їзду
На судовий розгляд церковник не з’явився, надіслав заяву, в якій просив розглянути справи без нього. Додав, що вину визнає
ілюстративне фото

Батюшка визнав вину: перед тим як сісти за кермо, вживав алкогольні напої

Священник Свято-Варварівского скиту Свято-Успенского чоловiчого монастиря Рівненської єпархії УПЦ МП заплатить штраф 17 тис. грн за водіння автомобіля у нетверезому стані. Суд також на рік позбавив його права керування транспортними засобами, повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, 20 червня поліцейські зупинили автівтку Dacia Logan, якою керував церковник. Правоохоронці запідозрили, що водій мав ознаки алкогольного сп’яніння, зокрема чувся запах алкоголю з його порожнини рота; було видно порушення мови та зміну кольору шкіри обличчя.

Від проходження медичного огляду на визначення стану алкогольного сп`яніння на місці зупинки та у медичному закладі священик відмовився.

На судовий розгляд церковник не з’явився, надіслав заяву, в якій просив розглянути справи без нього. Додав, що вину визнає.

Суд переглянув відеозапис із нагрудної камери працівника поліції, де зафіксовано: батюшка відмовився від огляду на стан алкогольного сп`яніння. Крім цього, він визнав під час спілкування з поліцейськими: перед тим ,як сісти за кермо автомобіля, вживав алкогольні напої.

Окрім штрафу, священник УПЦ МП заплатить 536,8 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», Голосіївський районний суд Києва залишив під нічним домашнім арештом Народного артиста України, провідного актора Театру Франка Остапа Ступку, який обвинувачується у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Актору Ступці заборонено залишати своє помешкання з 12 години ночі до 5 ранку. Такі обмеження суд продовжив до 3 вересня, задовольнивши клопотання прокурора.

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Теги: церква суд водій алкогольне сп'яніння Рівненщина

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Кримінал

На Рівненщині суд призначив суворе покарання священнику УПЦ МП за п’яну їзду
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